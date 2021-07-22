Масштабные наводнения в Германии: число погибших продолжает расти

Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.

В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Ранее сообщалось о 169 жертвах.

Об этом сообщает Spiegel.

128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии.

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Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.

Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.

Худшая ситуация в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

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