Масштабные наводнения в Германии: число погибших продолжает расти

Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.
В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Ранее сообщалось о 169 жертвах.
Об этом сообщает Spiegel.
128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии.
Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.
Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.
Худшая ситуация в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
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