У берегов российского курорта формируются мощные смерчи: видео

Один из гигантских вихрей прошел рядом с пляжем.

В четверг, 22 июля, недалеко от побережья российского курортного города Сочи образовалось несколько мощных смерчей. Отдыхающие сняли на видео страшные вихри над морем, передает lenta.ru.

В информагентстве напомнили, что в этом российском регионе действует штормовое предупреждение, а на территории курортного города ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. В МЧС России также предупреждают, что формирование смерчей продлится в течение 22-23 июля.

Чаще всего такие опасные природные явления на Черноморском побережье наблюдаются в августе-сентябре, когда возникает большая разница температур воды и воздуха. В этом году их начали фиксировать уже в середине лета.

Напомним, ранее непогода унесла жизни людей в российском городе Сочи. Погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — двое детей.

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