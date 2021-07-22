Америка вернулась: лицом к Германии и России, и спиной к Украине

Визит Зеленского к Байдену 30 августа рискует стать чисто протокольным, потому что обо всем уже договорились за спиной Украины.

Администрация Джо Байдена наконец озвучила дату приема Владимира Зеленского в Белом доме — это 30 августа. Да еще и в день официальной публикации крупной сделки с Германией по "Северному потоку-2". Это был плевок в лицо Украине — нас просто поставили перед фактом. А со стороны Ангелы Меркель — подарок Владимиру Путину.

Германии, участнице нормандского формата, без встречных шагов по Донбассу со стороны России, удалось договориться с администрацией Байдена о достройке "Северного потока-2" в обмен на целый ряд уступок ЕС.

Соединенные Штаты, подписант Будапештского меморандума, за спиной Украины заключили крупную сделку с Германией по "Северному потоку-2", объясняя, что решили не рисковать отношениями со своим главным союзником. Зеленскому же выдвигают требования для встречи с Байденом, хотя для саммита с Путиным в Женеве никаких предварительных условий не было.

Россия консервирует статус-кво. Владимир Путин пишет статьи о "единстве русских, украинцев и белорусов", утверждая, что Украина — это искусственно созданное государство. Один из заместителей его администрации, курирующий в Кремле украинский вопрос, Дмитрий Козак оправдывает незаконную паспортизацию в оккупированном Донбассе. Россия начинает судиться с Украиной в ЕСПЧ из-за прекращения подачи воды в оккупированный Крым, сбитие самими же русскими малайзийского MH17 и многого другого. А Берлин, Париж и Вашингтон продолжают держаться за Минские договоренности, которые Россия нарушила уже множество раз.

ТСН.ua проанализировал, чего ждать от первой встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне, и чем опасен шантаж Офиса президента возможностью разворота Украины в сторону Китая.

Будапешт-2

Медовый месяц для Владимира Зеленского со стороны Запада давно прошло. Особенно после прихода Джо Байдена к власти в США. На Банковой проспали момент, когда Вашингтон решил не вести "войну" сразу на два фронта — против Китая и России. Пока в Киеве считали статус-кво на большой геополитической шахматной доске неизменным, Берлин и Москва действовали. И результат не заставил ждать.

Крупная сделка между США и Германией по "Северному потоку-2" стала первым сокрушительным поражением Офиса Зеленского на внешнеполитической арене. Почему? Потому что заключили ее за спиной Украины. Эксперты уже окрестили эти договоренности "Будапештом-2", потому что никаких безопасностных или гарантий сохранения транзита нашей ГТС они не предусматривают. Только обязательства Германии использовать все доступные средства влияния для продления соглашения о транзите газа через Украину до 10 лет. А в случае злонамеренных действий Москвы — призвать ЕС к эффективным мерам, включая санкции, которые ограничат экспорт российского газа.

В целом звучит довольно хорошо. Но на практике все эти "призывы" и "намерения" не обязывают Берлин действовать в интересах Украины. Срок действия действующего транзитного контракта истекает в 2024 году. Можно даже предположить, что Кремль заключит с нами новый контракт. Но объемы прокачки будут мизерными, максимум 25 млрд куб м при нынешних 40 млрд, что заставит Украину оптимизировать трубу (то есть, резать на металлолом). А по новым санкциям против России, Киев уже увидел, как ЕС (особенно Германия и Франция) спешат их применять, особенно после агрессии Москвы против кораблей ВМС Украины в Черном море в 2018 году.

Предусматривает соглашение и финансовые компенсации: создание "зеленого" инвестиционного фонда на $1 млрд, куда Германия вложит минимум $175 млн (это развитие возобновляемых источников энергии, в частности водорода); назначение энергетического спецпосланника с $70 млн; и отдельный пакет устойчивости, который будет способствовать присоединению Украины к электрической сети ЕС (но, сколько денег на это выделят, немцы и американцы не указали).

Это конечно лучше, чем ничего. Но о "зеленой" энергетике можно говорить, как о 20-летней перспективе. А убытки от потери транзита, которые оцениваются в $6 млрд ежегодно, Киев понесет уже сейчас. Ведь "выключить" Украину по транзиту своего газа в Европу — это давняя мечта Путина, которую он в конце концов никогда и не скрывал. Поэтому американо-германское соглашение за спиной украинцев выглядит еще более цинично.

С другой стороны, можно сколько угодно обижаться на американцев и немцев, но факт остается фактом — наши интересы за нас никто отстаивать не будет. Киев не предложил ничего, что бы могло заинтересовать немцев и американцев. Это realpolitik в чистом виде, или же — ничего личного, только бизнес. Украинские политики правильно возмущаются. Германия, как участник нормандского формата, а США, как подписант Будапештского меморандума, могли бы связать запуск "Северного потока-2" с урегулированием войны на Донбассе. То есть, нет мира — нет и трубы. Но они этого не сделали, поэтому нам надо делать выводы и корректировать свою политику.

Визит Зеленского

Готовясь к долгожданному и достаточно непростому приему в Белом доме, директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук советует Зеленскому "прочитать самому (если еще не сделал этого) и поручить прочитать (или перечитать) всем членам делегации речь вице-президента Байдена в Верховной Раде, которую действующий американский президент считает программной", и, по информации эксперта, до сих пор супер актуальной для Украины, что является плохим сигналом.

Джо Байден произнес ее 8 декабря 2015 года, и слово "коррупция" встречается там девять раз. Шесть лет назад все его месседжи сводились к одному: в Украине есть раковая опухоль — это коррупция, которая равняется безжалостной агрессии Кремля. При Джо Байдене в Белом доме Киеву вряд ли удастся разделить безопасностную помощь и борьбу с коррупцией (т.е. реформирование Украины). Для действующей американской власти это тождественные понятия. Поэтому украинской делегации во главе с Зеленским желательно ехать в Вашингтон с "историей успеха" — конкретными наработками по борьбе с коррупцией и реформ.

Велосипед изобретать не надо. ТСН.ua уже писал, что в видеообращении к конференции по реформам в Украине, которая в этом году состоялась в Вильнюсе, госсекретарь США Энтони Блинкен прямо указал украинской власти на пять ключевых реформ:

принять законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей;

обеспечить честный и прозрачный отбор руководства НАБУ и САП;

принять закон о прозрачном корпоративном управлении (эхо смены руководства "Нафтогаза" и, как считают в Вашингтоне, наступления на реформу корпоративного управления);

наконец принять во втором чтении закон об СБУ;

и привлечь к ответственности коррумпированных чиновников.

"Почему американская сторона решила озвучить эти шаги вслух? Очевидно, у них сложилось впечатление, что украинская власть не услышала эти пожелания за закрытыми дверями. В частности, во время визита Блинкена и телефонного разговора президентов 7 июня. Не услышали, или сделала вид, что не услышали. И это уже тревожный сигнал, поскольку вынесение на публичный уровень — это уже не пожелание, а предупреждение. Зная украинский контекст, никто в американской столице не ожидает, что все это будет сделано до визита. И все мои американские собеседники это подтверждают. Некоторые из этих шагов банально потребует времени. Но для того, чтобы визит состоялся в позитивной атмосфере, нужно продемонстрировать прогресс по большинству из них", — комментирует ТСН.ua Алена Гетьманчук.

Разворот на Китай

Другое дело, по словам Алены Гетьманчук, озвучивая эти пять шагов, США следовало бы разработать таких же пять шагов в сфере безопасности, что бы стало важным свидетельством целостного видения Вашингтоном украинского картинки, а не только с прицелом на антикоррупцию. Пять безопасностных шагов были бы очень хорошим приложением в контексте двустороннего оборонного соглашения (Strategic Defence Framework), над которым сейчас идет работа.

Это соглашение у Зеленского очень хотят подписать во время его визита в Соединенные Штаты 30 августа. Но никаких гарантий безопасности Украина не получит. И содержание соглашения рискует быть выхолощенным. По информации источников ТСН.ua в украинских дипломатических кругах, над этим как раз активно работает американская сторона. Да и сам визит 30 августа, когда Конгресс еще не вернется с летних каникул, вряд ли будет очень содержательным. Вашингтон уже обо всем договорился с Берлином и Москвой. Поэтому переговоры Байдена с Зеленским рискуют стать протокольными.

В Офисе президента Украины это понимают, поэтому решили прибегнуть к шантажу. Руководители фракции "Слуга народа" и советник главы ОПУ синхронно сделали реверанс в сторону Китая, против которого США развернули "войну", даже пожертвовав санкциями против "Северного потока-2". А Зеленский, после шантажа Пекина заморозить поставку вакцин Украине, впервые поговорил по телефону с Си Цзиньпином.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, поведение Киева можно охарактеризовать как двойной блеф. С одной стороны мы пугаем США и Германию разворотом на Китай, который осуществить не можем (ибо есть конституционные ограничения, Соглашение об ассоциации с ЕС и безопасностная поддержка, без которой противостоять России будет крайне тяжело). С другой стороны — обещаем Китаю выгодное экономическое сотрудничество, которое тоже обеспечить не можем, потому что если западные союзники надавят, то выдержать такое давление мы не сможем — "Мотор Сич" тому пример.

"И в Пекине, и в Вашингтоне это понимают. Чисто теоретически такая модель может и сработала бы. Может же Грузия иметь одновременно ЗСТ с ЕС и КНР, и при этом не терять поддержку США. Однако, на практике, и Западные и Восточные партнеры скорее наблюдают, как Украина хочет повысить ставки, но при этом загоняет себя в ловушку. Думаю, в какой-то момент либо одна, либо другая сторона захочет большего влияния. И тогда Киев будет вынужден пойти кому-то на уступки, что непременно приведет к существенным потерям на противоположном фланге. А попытка устроить геополитический шпагат может обернуться потерями с обеих сторон. Конечно, причин отказываться от сотрудничества с крупнейшим безопасностным и крупнейшим экономическим партнером нет. Но поиск баланса — дело филигранное. А в нашем случае, с элементами шантажа и угроз, оно выглядит несвоевременным и неуклюжим", — говорит ТСН.ua Сергей Герасимчук.

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