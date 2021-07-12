Берлин-Вашингтон-Москва: почему Байден и Меркель отвернулись от Зеленского

США и Германия начали новую "перезагрузку" с Россией. Украина же должна имеет дело с теми странами, кто готов играть с нами, а не против нас.

На фоне попыток Германии и Соединенных Штатов устроить очередную перезагрузку с Россией, Владимир Зеленский встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уже в сентябре после выборов в Бундестаг оставит свой пост. Переговоры пройдут в формате рабочего ужина.

На кону многое: будущее нормандского формата, компенсации Украине после достройки "Северного потока-2" уже в этом году, членство Украины в НАТО и ЕС. Но, готова ли Меркель услышать Зеленского? Хватит ли украинскому президенту аргументов убедить немецкие политические круги, что заигрывать с Россией, пренебрегая интересами Киева, себе же дороже?

В Берлин Зеленский отбыл за несколько дней до визита фрау Меркель в Вашингтон. На четверг, 15 июля, у канцлера Германии запланированы переговоры с Джо Байденом. А через несколько недель уже и сам Зеленский посетит Белый дом. Но действительно ли судьбоносные для Украины решения будут приниматься в треугольнике Берлин-Вашингтон-Киев?

ТСН.ua узнавал, почему США и Германия пошли на стремительное сближение с Россией, и как Украине не потерять свою субъектность.

Холодный душ

Кажется, Украина проиграла по всем фронтам. О перспективе предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не хотят слышать ни в Берлине, ни в Вашингтоне. Последний еще и решил не предоставлять Украине дополнительных $100 млн военной помощи, потому что опасность полномасштабного российского вторжения как-будто миновала. А решение Соединительных Штатов вывести из-под санкций швейцарскую компанию, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя и подавно стало для украинской власти холодным душем.

Что же пошло не так? Во-первых, в Соединенных Штатах сменился президент. Да, можно много говорить о мощных государственных институтах, влиянии Конгресса, а Джо Байдена называть более проукраинским и антироссийским, чем Дональда Трампа. Однако эксперты отмечают, что атмосфера, которая сейчас царит в Вашингтоне, очень напоминает времена президентства Барака Обамы, когда решения по Украине принимались скорее через призму России.

К этому добавилось искреннее желание Байдена компенсировать Германии причиненные Трампом экономические и политические убытки. Именно поэтому американская администрация решила закрыть глаза на достройку "Северного потока-2". Однако и Берлин не остался в долгу. Во-первых, Евросоюз с 1 июня не стал удваивать ввозные пошлины на американские товары. Во-вторых, Путин очень удачно сманипулировал ситуацией в свою пользу, стянув весной к украинским границам беспрецедентное количество российских войск. Ну, и в-третьих, Boeing и Airbus (то есть, ЕС и США) внезапно договорились решить спор вокруг применения штрафных пошлин, которые они ранее ввели в отношении друг друга.

К такому большому размену за своей спиной Украина явно не была готова. Более того, у украинской власти даже не было плана "Б" на случай именно такого развития событий, начав хаотично настаивать на компенсациях. По информации источников ТСН.ua в украинских дипломатических кругах, максимум, что обещают нам немцы — это 10-летний транзитный контракт, где они выступят гарантами, и создание нового инвестиционного фонда по развитию возобновляемой энергетики (в частности водородной).

Очевидно, это и станет главным предметом переговоров Зеленского с Меркель за рабочим ужином. Достройку и запуск "Северного потока-2" считают чуть ли не свершившимся фактом. Даже "Зеленые", его непримиримые критики, говорят, что могут перекрыть газовый вентиль (то есть уже после введения трубы в эксплуатацию), если Россия сделает что-то крайне плохое. Поэтому не надо надеяться, что "Зеленые" могут как-то решить эту ситуацию, даже в случае победы на сентябрьских выборах в Бундестаг.

Кулуарно немцы обещают предоставить Киеву собственные гарантии сохранения транзита на уровне 40 млрд куб м в год. Но мы прекрасно понимаем, даже если немцы что-то и подпишут, россияне это не будут выполнять, и эти гарантии рискуют стать Будапештом-2 — хорошей бумагой и не более.

Что же делать Украине? Продолжать убеждать немецкие политические круги, что достройка "Северного потока-2" — это угроза национальной безопасности не только Украины, но и всей Европы. Да, экономический ущерб от запуска трубы в эксплуатацию может составить $6 млрд (об этом ТСН.ua подробно писал в статье "Жизнь после достройки "Северного потока-2": пять сценариев развития событий для Украины"). А как оценить безопасностные риски и потери? Ведь газ для России — это прежде всего оружие и элемент давления. В Берлине это наконец должны понять.

Об Украине с Москвой

Можно сколько угодно обижаться на США и Германию, но надо уметь не только требовать, но и предлагать что-то взамен. Например то, что экономически выгодно немецкому бизнесу. Конечно, у нас нет таких гигантов, как Airbus и Boeing, однако есть ГТС и все еще есть возможность создания консорциума (немцы, французы и американцы готовы рассматривать такой вариант).

Что касается Соединенных Штатов, куда Владимир Зеленский собирается в конце июля — начале августа, здесь все немного сложнее. Байден видит Украину через призму коррупции и Москвы. Да, политикой администрации Байдена выступает в чем-то институциональная память времен Обамы лишний раз не провоцировать Россию. Именно поэтому действительно важные для Украины решения, такие как "замораживание" предоставления дополнительной военной помощи Украине на $100 млн, принимаются через призму реакции Кремля. И, да, действительно, Байден лично уверен, что коррупция является прямым безопасностным вызовом для Украины наравне с Россией.

Это может показаться абсурдом, но это правда. В видеообращении к конференции по реформам в Украине, которая в этом году состоялась в Вильнюсе, госсекретарь США Энтони Блинкен прямо указал украинской власти на пять ключевых реформ: принять законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей; обеспечить честный и прозрачный отбор руководства НАБУ и САП; принять закон о прозрачном корпоративном управлении (эхо смены руководства "Нафтогаза" и, как считают в Вашингтоне, наступления на реформу корпоративного управления); наконец-то принять во втором чтении закон об СБУ; и привлечь к ответственности коррумпированных чиновников.

По сути, Энтони Блинкен процитировал меморандум Украины с МВФ. И все эти реформы нужнее самой Украине, чем Соединенным Штатам. Но беда в том, что администрация Байдена связывает эти реформы с безопасностной помощью. С одной стороны, это должно стимулировать украинскую власть реформировать страну быстрее и решительнее. С другой — уместно ли одному из подписантов Будапештского меморандума так поступать?

Также читайте Гарантии безопасности: сможет ли Украина стать под безопасностный зонтик Соединенных Штатов

Источники ТСН.ua в украинских дипломатических кругах говорят, что во время визита Владимира Зеленского в США Украина очень рассчитывает подписать новую безопасностное соглашение. Драфт документа Киев уже передал в Вашингтон. И вот тут началось самое интересное. Точно известно, что никаких гарантий безопасности (что США будут защищать нас в случае полномасштабного наступления России) там не будет. Да и другие пункты, которые касаются конкретной военной помощи (оружия), американцы тоже существенно подчищают.

Донбасс и Крым

На этой неделе станет известна точная дата визита Зеленского в Белый дом. Если украинский президент не возьмет с собой успешные кейсы начатых реформ, Киев рискует попасть в ловушку, когда администрация Байдена умоет руки, отдав украинский кейс европейцам, мол, это же в Европе идет война, вот и решайте.

Немцы с французами никогда особо и не скрывали желания наладить отношения с Россией за счет интересов Украины. Украинские переговорщики, вовлеченные в минский переговорный процесс, рассказали ТСН.ua, что в Берлине и Париже своей заслугой считают уже тот факт, что не стало хуже, и Россия не пошла дальше. Никто уже не скрывает, что нормандский формат скорее "мертв", чем "жив". Ангела Меркель и Эммануэль Макрон даже не намерены посетить учредительный саммит Крымской платформы 23 августа в Киеве, чтобы лишний раз не раздражать Москву.

Что же это, как не "перезагрузка-2: 0"? Ведь Джо Байден своими же собственными руками открыл этот ящик Пандоры, встретившись с Владимиром Путиным в Женеве. Некоторые украинские дипломаты и политики в разговоре с ТСН.ua прямо на это указывали.

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин пока видит возвращение к попытке партнерства европейского и евразийского союзов: в России и ЕС абсолютно по разным причинам существует стремление посмотреть, будет ли это работать каким-то противовесом США и Китаю. Возвращение к таким мыслям действительно есть, но это не говорит о классической "перезагрузке".

По мнению чрезвычайного и полномочного посла Украины Валерия Чалого, Украине нужно играть с теми, кто готов играть с нами. Субъектность приобретается, а не ожидается. Например, развивать более тесное сотрудничество с Великобританией, которая прохождением своего эсминца Defender у берегов Крыма дала России по зубам. А не бегать по государственным китайским телеканалам, заявляя, что Украина будет перенимать опыт коммунистического Китая, далекого от демократии и прав и свобод граждан.

Новости мира: Зеленский встретится с Меркель за ужином - о будут чем говорить

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку