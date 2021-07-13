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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 13 июля зафиксировано 481 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 36 человек, еще 750 выздоровели. Было проведено 41 120 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

215869

142

5208

1

206794

130

Винницкая

71219

6

1695

0

69348

13

Волынская

62228

3

1202

0

60910

13

Днепропетровская

135910

15

4461

2

130929

75

Донецкая

90939

53

2369

2

88185

44

Житомирская

88573

3

1795

1

86495

16

Закарпатская

62155

10

1606

1

60480

5

Запорожская

104793

9

2447

0

102105

2

Ивано-Франковская

86731

2

2103

0

84541

0

Киевская

127810

20

2759

0

124329

30

Кировоградская

20670

3

851

2

19693

6

Луганская

26759

28

956

2

25590

11

Львовская

137723

14

3668

3

133498

102

Николаевская

70112

9

1855

2

68111

40

Одесская

141059

49

2997

2

137415

41

Полтавская

78033

20

1867

1

75880

29

Ровенская

79579

12

1206

0

78281

17

Сумская

78076

8

1329

3

76452

23

Тернопольская

70095

1

1203

0

68831

2

Харьковская

148827

23

3565

4

144642

28

Херсонская

35949

13

1156

9

34521

51

Хмельницкая

89028

6

1881

0

86940

32

Черкасская

81938

18

1317

1

80285

10

Черновицкая

80008

6

1794

0

78102

20

Черниговская

57615

8

1350

0

55922

10

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2241698 человек.
  • Выздоровели — 2178279.
  • Летальных случаев — 52640.

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