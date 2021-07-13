Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 13 июля зафиксировано 481 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 36 человек, еще 750 выздоровели. Было проведено 41 120 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 215869 142 5208 1 206794 130 Винницкая 71219 6 1695 0 69348 13 Волынская 62228 3 1202 0 60910 13 Днепропетровская 135910 15 4461 2 130929 75 Донецкая 90939 53 2369 2 88185 44 Житомирская 88573 3 1795 1 86495 16 Закарпатская 62155 10 1606 1 60480 5 Запорожская 104793 9 2447 0 102105 2 Ивано-Франковская 86731 2 2103 0 84541 0 Киевская 127810 20 2759 0 124329 30 Кировоградская 20670 3 851 2 19693 6 Луганская 26759 28 956 2 25590 11 Львовская 137723 14 3668 3 133498 102 Николаевская 70112 9 1855 2 68111 40 Одесская 141059 49 2997 2 137415 41 Полтавская 78033 20 1867 1 75880 29 Ровенская 79579 12 1206 0 78281 17 Сумская 78076 8 1329 3 76452 23 Тернопольская 70095 1 1203 0 68831 2 Харьковская 148827 23 3565 4 144642 28 Херсонская 35949 13 1156 9 34521 51 Хмельницкая 89028 6 1881 0 86940 32 Черкасская 81938 18 1317 1 80285 10 Черновицкая 80008 6 1794 0 78102 20 Черниговская 57615 8 1350 0 55922 10

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2241698 человек.

Выздоровели — 2178279.

Летальных случаев — 52640.

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