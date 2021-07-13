Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 13 июля зафиксировано 481 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 36 человек, еще 750 выздоровели. Было проведено 41 120 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
215869
|
142
|
5208
|
1
|
206794
|
130
|
Винницкая
|
71219
|
6
|
1695
|
0
|
69348
|
13
|
Волынская
|
62228
|
3
|
1202
|
0
|
60910
|
13
|
Днепропетровская
|
135910
|
15
|
4461
|
2
|
130929
|
75
|
Донецкая
|
90939
|
53
|
2369
|
2
|
88185
|
44
|
Житомирская
|
88573
|
3
|
1795
|
1
|
86495
|
16
|
Закарпатская
|
62155
|
10
|
1606
|
1
|
60480
|
5
|
Запорожская
|
104793
|
9
|
2447
|
0
|
102105
|
2
|
Ивано-Франковская
|
86731
|
2
|
2103
|
0
|
84541
|
0
|
Киевская
|
127810
|
20
|
2759
|
0
|
124329
|
30
|
Кировоградская
|
20670
|
3
|
851
|
2
|
19693
|
6
|
Луганская
|
26759
|
28
|
956
|
2
|
25590
|
11
|
Львовская
|
137723
|
14
|
3668
|
3
|
133498
|
102
|
Николаевская
|
70112
|
9
|
1855
|
2
|
68111
|
40
|
Одесская
|
141059
|
49
|
2997
|
2
|
137415
|
41
|
Полтавская
|
78033
|
20
|
1867
|
1
|
75880
|
29
|
Ровенская
|
79579
|
12
|
1206
|
0
|
78281
|
17
|
Сумская
|
78076
|
8
|
1329
|
3
|
76452
|
23
|
Тернопольская
|
70095
|
1
|
1203
|
0
|
68831
|
2
|
Харьковская
|
148827
|
23
|
3565
|
4
|
144642
|
28
|
Херсонская
|
35949
|
13
|
1156
|
9
|
34521
|
51
|
Хмельницкая
|
89028
|
6
|
1881
|
0
|
86940
|
32
|
Черкасская
|
81938
|
18
|
1317
|
1
|
80285
|
10
|
Черновицкая
|
80008
|
6
|
1794
|
0
|
78102
|
20
|
Черниговская
|
57615
|
8
|
1350
|
0
|
55922
|
10
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2241698 человек.
- Выздоровели — 2178279.
- Летальных случаев — 52640.