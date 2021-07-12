Курс валют на 13 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,3 гривны.
Во вторник, 13 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 13 июля:
- Доллар США — 27,29 грн (минус 3 коп.).
- Евро — 32,34 грн (минус 6 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 12 июля:
- Доллар США — 27,20/27,35 грн.
- Евро — 32,10/32,50 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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