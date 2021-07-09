Курс валют на 12 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,4 гривны.
В понедельник, 12 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 12 июля:
- Доллар США — 27,32 грн (плюс 4 коп.).
- Евро — 32,40 грн (плюс 9 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 9 июля:
- Доллар США — 27,20/27,40 грн.
- Евро — 32,10/32,40 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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