Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают нам глаза на сокровенное.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 июля 2021 рассказывает, что Скорпионам нужно искать баланс, а Близнецам можно раствориться в чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Отшельник"
Время окунуться в аскезу. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул на этот день.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз жезлов"
Проявите свой огонь. В любви продемонстрируйте фантазию, а в движении по карьерной лестнице стоит быть активными.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз кубков"
Растворитесь в чувствах. Наслаждайтесь отношениями. А на работе лучше могут вам только помешать.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка мечей"
Ищите покой. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе найдите место для релакса в течение дня.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Ваша деятельность принесет плоды. В отношениях стоит перейти на новый уровень. А на работе лучше юридически узаконить отношения.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте награду. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. А на работе можно просить о премии.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь и не сдерживайте себя. В отношениях не пораньте своим сарказмом партнера. А на работе придется прорубать себе дорогу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Маг"
Ищите баланс. В отношениях найдите золотую середину. На работе овладейте новые навыки.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка кубков"
Стоит праздновать даже маленькие победы. В отношениях вспомните, когда вы последний раз были на свидании.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Смерть"
Время перемен пришло. В отношениях ожидайте финиш. На работе начинайте искать другие варианты для работы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восемь пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В отношениях ожидайте улучшения. А на работе — вознаграждения за свой труд.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Зажигайте сердца людей. В отношениях старайтесь нового. А на работе начните новый проект.
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