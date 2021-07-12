В Лондоне 19 правоохранителей пострадали во время столкновений между болельщиками Евро-2020

В Лондоне 19 правоохранителей пострадали во время столкновений между болельщиками Евро-2020

За различные правонарушения полицейские арестовали 49 человек.

В Великобритании 19 правоохранителей пострадали в результате столкновений между болельщиками Евро-2020 возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Об этом со ссылкой на британском полицию сообщает ВВС.

Отмечается, что офицеры "получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой". Кроме того, за различные правонарушения полицейские арестовали 49 человек.

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Известно, что накануне игры десятки фанатов пытались прорваться на стадион, из-за чего "небольшое количество людей" попало на "Уэмбли" без билетов.

"Офицеры работали в тесном сотрудничестве с сотрудниками службы безопасности, чтобы предотвратить любые дальнейшие нарушения", — рассказали правоохранители.

Как сообщалось, сборная Италии в серии пенальти обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020 и во второй раз в истории стала чемпионом континента. Основное и дополнительное время встречи на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:1.

Триумф на "Уэмбли": сборная Италии обыграла Англию и стала чемпионом Европы

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