12 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники.
Какой сегодня день
12 июля — Всемирный день бортпроводника.
Всемирный день бортпроводника
Сегодня свой праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации, больше известные как стюарды и стюардессы.
Этой профессии уже более 80 лет и считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт стали брать человека, который должен был обеспечивать сервис во время полета — стюарда. Сначала этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.
Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. В 1930 году в США решили, что стюардами должны быть привлекательные девушки, должно было стать дополнительной рекламой авиаперевозок.
Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Чёрч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн. Девушка была медсестрой, а также прошла курс обучения на пилота.
Ей поручили набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.
Сейчас в обязанности современного бортпроводника входит обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время полета.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Павел, Петр.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
12 июля православные чтят память святых апостолов Петра и Павла.
Апостолы Петр и Павел
Петр — один из 12 апостолов. Он был уроженцем города Вифсаиды, жил со своей семьей в Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр он получил от Иисуса Христа. Жизнь Петра больше других апостолов освещена в евангельских повествованиях, потому что он все время находился рядом с Христом. Когда начались гонения на христиан, апостол Петр принял мученическую смерть — его распяли на кресте.
Святой Павел, в отличие от Петра, апостолом не был. Сначала он даже преследовал иудеев, но однажды в городе Дамаск ему явился Христос, и от мощного света Павел ослеп. Когда же он раскаялся и уверовал — зрение вернулось.
Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу. Петр умер мученической смертью в Риме примерно в 57 году. Приговорен к кресту, он, согласно церковного предания, попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- До 12 июля люди пытались побелить дома и разрисовать печь. В этот день их празднично украшали, а на иконы вешали чистыеполотенца, белили и разрисовывали печь.
- Петр и Павел считались покровителями скотоводов, поэтому к празднику для пастухов обязательно пекли мандрики из творога. Рыбаки же в этот праздник молятся об успехе в рыбной ловле святому Петру, который считается покровителем рыбаков. А вот апостолу Павлу молятся о процветании бизнеса.
- Раньше молодежь в этот день еще до рассвета шла в поле — встречать солнце. С первыми лучами солнца народ радовался и пел. Далее молодые люди плели венки, и только после этого с песнями шли домой.
- По традиции девушки в этот день гадали на своего возлюбленного. Им нужно собрать 12 различных растений, положить их под подушку и, закрыв глаза, сказать: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри ".
- Девушки в праздник Петра и Павла "завивали березку" — ветви заплетали в косу и загадывали желание, повторяя при этом: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа!". Укутывали веточки обычно красной лентой и крепкой травой. Через три дня девушки снова приходили к березе и смотрели — если коса не завяла и не распустилась — то желание обязательно сбудется. Березовую косу после гадания обязательно распускали.
Приметы:
- На Петров день ясная погода — год будет хорошим.
- Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.
- Дождь на Петра — к мокрому сенокосу. Сено будет жесткое, зато урожай неплохой: два дождя — хороший, три — богатый.
- На Петров день певчие птицы перестают петь.
- Если кукушка перестала куковать до Петрова дня — зима будет ранней, а если после — осень затяжной.
- Сон с 11 на 12 июля вещий, может осуществиться на седьмой день. Если днем 12 июля вам приснилось что-то плохое, то будьте осторожны, потому что вас ждут неприятности.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется тяжелый физический труд и земельные и строительные работы.
- Нельзя убирать в доме.
- Нельзя шить, вязать, заниматься рукоделием.
- В День Петра и Павла стоит воздержаться от негативных эмоций, ссор, конфликтов, обид, сплетен и тому подобное.
- В праздник апостолов Петра и Павла не желательно заключать браки. В церкви же 12 июля не проводят обряда венчания.
- Существует также поверье, что в этот день следует воздержаться от купания в открытых водоемах. В народе верили, что в праздник духи воды могли забрать человека в жертву.
Что произошло в этот день
- 1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан
- 1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалиции (П. Орлика, К. Гордиенко)
- 1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук
- 1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрськои битвы Имперская армия Германии впервые использовала как боевое отравляющее вещество газ по месту боев получил название иприт.
- 1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 000 заключенных исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.
- 1960 — СССР запустил спутник с двумя собаками на борту.
- 1970 — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердал на лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.
Кто родился в этот день
- 100 до н. е. — Гай Юлий Цезарь, римский император;
- 1813 — Клод Бернар, французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, основатель эндокринологии;
- 1818 — Михаил Лазаревский, близкий друг Тараса Шевченко, один из шести братьев Лазаревских.
- 1854 — Джордж Истмен, изобретатель и первый производитель фотокамеры "Kodak".
- 1866 — Антон Синявский, украинский политический и общественный деятель, историк, экономист, педагог.
- 1883 — Михаил Белинский, украинский военный деятель, контр-адмирал УНР, один из организаторов украинского морского министерства, министр морских дел УНР и внутренних дел УНР, организатор и командир дивизии морской пехоты Директории УНР.
- 1884 — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.
- 1892 — Бруно Шульц, польский писатель и график еврейского происхождения, всю жизнь прожил в Дрогобыче.
- 1902 — Петр Голота, украинский писатель (поэт, прозаик), журналист, художник.
- 1907 — Петр Гайдамака, украинский композитор, дирижер.
- 1935 — Вадим Гетьман, украинский политик и финансист.
- 1963 — Стелла Захарова, украинская гимнастка.
- 1967 — Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.
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