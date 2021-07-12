12 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники.

Какой сегодня день

12 июля — Всемирный день бортпроводника.

Всемирный день бортпроводника

Сегодня свой праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации, больше известные как стюарды и стюардессы.

Этой профессии уже более 80 лет и считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт стали брать человека, который должен был обеспечивать сервис во время полета — стюарда. Сначала этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.



Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. В 1930 году в США решили, что стюардами должны быть привлекательные девушки, должно было стать дополнительной рекламой авиаперевозок.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Чёрч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн. Девушка была медсестрой, а также прошла курс обучения на пилота.

Ей поручили набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.



Сейчас в обязанности современного бортпроводника входит обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время полета.

pixabay.com

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Павел, Петр.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

12 июля православные чтят память святых апостолов Петра и Павла.

Апостолы Петр и Павел

Петр — один из 12 апостолов. Он был уроженцем города Вифсаиды, жил со своей семьей в Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр он получил от Иисуса Христа. Жизнь Петра больше других апостолов освещена в евангельских повествованиях, потому что он все время находился рядом с Христом. Когда начались гонения на христиан, апостол Петр принял мученическую смерть — его распяли на кресте.

Святой Павел, в отличие от Петра, апостолом не был. Сначала он даже преследовал иудеев, но однажды в городе Дамаск ему явился Христос, и от мощного света Павел ослеп. Когда же он раскаялся и уверовал — зрение вернулось.

Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу. Петр умер мученической смертью в Риме примерно в 57 году. Приговорен к кресту, он, согласно церковного предания, попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

До 12 июля люди пытались побелить дома и разрисовать печь. В этот день их празднично украшали, а на иконы вешали чистыеполотенца, белили и разрисовывали печь.

Петр и Павел считались покровителями скотоводов, поэтому к празднику для пастухов обязательно пекли мандрики из творога. Рыбаки же в этот праздник молятся об успехе в рыбной ловле святому Петру, который считается покровителем рыбаков. А вот апостолу Павлу молятся о процветании бизнеса.

Раньше молодежь в этот день еще до рассвета шла в поле — встречать солнце. С первыми лучами солнца народ радовался и пел. Далее молодые люди плели венки, и только после этого с песнями шли домой.

По традиции девушки в этот день гадали на своего возлюбленного. Им нужно собрать 12 различных растений, положить их под подушку и, закрыв глаза, сказать: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри ".

Девушки в праздник Петра и Павла "завивали березку" — ветви заплетали в косу и загадывали желание, повторяя при этом: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа!". Укутывали веточки обычно красной лентой и крепкой травой. Через три дня девушки снова приходили к березе и смотрели — если коса не завяла и не распустилась — то желание обязательно сбудется. Березовую косу после гадания обязательно распускали.

Приметы:

На Петров день ясная погода — год будет хорошим.

Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.

Дождь на Петра — к мокрому сенокосу. Сено будет жесткое, зато урожай неплохой: два дождя — хороший, три — богатый.

На Петров день певчие птицы перестают петь.

Если кукушка перестала куковать до Петрова дня — зима будет ранней, а если после — осень затяжной.

Сон с 11 на 12 июля вещий, может осуществиться на седьмой день. Если днем 12 июля вам приснилось что-то плохое, то будьте осторожны, потому что вас ждут неприятности.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется тяжелый физический труд и земельные и строительные работы.

Нельзя убирать в доме.

Нельзя шить, вязать, заниматься рукоделием.

В День Петра и Павла стоит воздержаться от негативных эмоций, ссор, конфликтов, обид, сплетен и тому подобное.

В праздник апостолов Петра и Павла не желательно заключать браки. В церкви же 12 июля не проводят обряда венчания.

Существует также поверье, что в этот день следует воздержаться от купания в открытых водоемах. В народе верили, что в праздник духи воды могли забрать человека в жертву.

Что произошло в этот день

1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан

1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалиции (П. Орлика, К. Гордиенко)

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук

1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрськои битвы Имперская армия Германии впервые использовала как боевое отравляющее вещество газ по месту боев получил название иприт.

1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 000 заключенных исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.

1960 — СССР запустил спутник с двумя собаками на борту.

1970 — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердал на лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

Кто родился в этот день

100 до н. е. — Гай Юлий Цезарь, римский император;

1813 — Клод Бернар, французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, основатель эндокринологии;

1818 — Михаил Лазаревский, близкий друг Тараса Шевченко, один из шести братьев Лазаревских.

1854 — Джордж Истмен, изобретатель и первый производитель фотокамеры "Kodak".

1866 — Антон Синявский, украинский политический и общественный деятель, историк, экономист, педагог.

1883 — Михаил Белинский, украинский военный деятель, контр-адмирал УНР, один из организаторов украинского морского министерства, министр морских дел УНР и внутренних дел УНР, организатор и командир дивизии морской пехоты Директории УНР.

1884 — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.

1892 — Бруно Шульц, польский писатель и график еврейского происхождения, всю жизнь прожил в Дрогобыче.

1902 — Петр Голота, украинский писатель (поэт, прозаик), журналист, художник.

1907 — Петр Гайдамака, украинский композитор, дирижер.

1935 — Вадим Гетьман, украинский политик и финансист.

1963 — Стелла Захарова, украинская гимнастка.

1967 — Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.

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