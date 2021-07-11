11 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День шоколада.
Какой сегодня день
11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада.
Всемирный день народонаселения
Цель дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиска решения общих проблем. Установленный ООН в 1989 году в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 — день, когда численность населения Земли превысила 5 млрд человек.
В 2011 году общая численность населения Земли достигла отметки 7 млрд (по сравнению с 2,5 миллиарда в 1950 году). По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения может вырасти до 10 млрд.
Всемирный день шоколада
Праздник отмечается ежегодно 11 июля. Кроме него, существует еще один всемирный день с таким же названием, который отмечают 13 сентября.
Родиной всемирного дня шоколада считается Франция. Именно французы в 1995 году положили начало этому празднику. Это молодой праздник довольно быстро получил известность и кроме Франции широко отмечается в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри Европейского союза, так и за его пределами.
В Украине День шоколада наиболее ярко празднуют во Львове.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Сергей.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
11 июля православные чтят память Кира и Иоанна (перенос их мощей).
Священномученики Кир и Иоанн
Кир жил в III в. в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был врачом, а за свою работу не брал денег. Впоследствии он поступил в монастырь в Аравии. Бог дал ему чудесный дар лечить больных молитвой. Позже к нему присоединился бывший солдат Иван, который принял крещение.
Узнав о заключении набожной христианки Атанасии и трех ее малолетних дочерей в египетском Канопе, Кир и Иоанн отправились, чтобы поддержать их, но их посадили и жестоко мучили, склоняя к отступничества от Христовой веры. Затем невиновным девушкам и матери отрубили головы, а Кира и Иоанна убили мечом.
Когда святые врачи Кир и Иоанн погибли, христиане положили их святые мощи в церкви св. Марка, а через сто лет Александрийский патриарх св. Кирилл перенес часть святых мощей в египетский город Менуту, где впоследствии в честь св. Кира и Иоанна построили величественную церковь.
Сейчас их мощи покоятся в церкви св. Михаила в Мюнхене.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- До 11 июля примечали, что скоро наступит осень. В некоторых регионах начинали выкапывать первый картофель.
- Считалось, что крапива в этот день обладает волшебными свойствами и способна предоставлять человеку силу, бодрость, поэтому именно 11 июля собирали крапиву. .
- Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда на каждый день.
- Молодые девушки именно настоем крапивы укрепляли волосы.
Приметы:
- Если кукушка переставала куковать — значит, зима наступит рано.
- Погода безветренная, а лес шумит — к дождю.
- Вода в реках и колодцах прибывает — к ненастью.
- Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется рано ложиться спать.
- Запрещено выливать питьевую воду.
- В этот день нельзя жениться, потому что под венцом будете и второй раз стоять.
- Если вашим детям меньше года, то их сегодня нельзя стричь, иначе они плохо будут говорить.
- Мед лучше не покупайте, он может сыграть.
- Если вы заснете днем, то голова будет к вечеру болеть.
- Нельзя ссориться, иначе спор затянется надолго.
Что произошло в этот день
- 1533 — Папа Климент VII объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучил короля от церкви. Король уже развелся с первой женой и женился на Анне Болейн, связи между Королевством Англия и Папской государством были разорваны
- 1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию
- 1700 — основана Берлинская академия наук
- 1783 — Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.
- 1874 — Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию № 1619 на лампу накаливания.
- 1888 — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому. Идея создания памятника возникла среди общественности по инициативе историка, профессора Киевского университета Николая Костомарова в 1840-х годах.
- 1925 — во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
- 1933 — в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
- 1940 — Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с фашистами.
- 1941 — началась героическая оборона Киева, 11 июля — 19 сентября 1941 г. — 71 день.
- 1960 — в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкой Социалистической Республике.
- 1975 — в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 000 древних статуй воинов.
- 1984 — В США объявлено, что до 1989 г. во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.
- 1985 — в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.
- 2003 — отныне во Франции вместо общепринятого англицизмы e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.
- 2006 — компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.
- 2008 — Компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store
- 2014 — в результате ракетного обстрела с территории России в районе Зеленополье погибло 36 украинских военных
Кто родился в этот день
- 1657 — Фридрих I, курфюрст Бранденбургский, первый прусский король.
- 1920 — Юл Бриннер, американский актер украинского происхождения, сыграл роль Тараса Бульбы в американской экранизации произведения Гоголя. Лауреат премии "Оскар" в категории "лучший актер" в фильме "Король и я", 1956. Обладатель престижной театральной награды "Тони"
- 1934 — Армани, итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды своего имени
- 1939 — Борис Нечерда, украинский поэт-шистдисятник
- 1969 — Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции "Мезогея (МезоЕвразия)", автор книги "Поиски заветного царства».
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