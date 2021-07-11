11 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

11 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День шоколада.

Какой сегодня день

11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада.

Всемирный день народонаселения

Цель дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиска решения общих проблем. Установленный ООН в 1989 году в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 — день, когда численность населения Земли превысила 5 млрд человек.

В 2011 году общая численность населения Земли достигла отметки 7 млрд (по сравнению с 2,5 миллиарда в 1950 году). По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения может вырасти до 10 млрд.

Всемирный день шоколада

Праздник отмечается ежегодно 11 июля. Кроме него, существует еще один всемирный день с таким же названием, который отмечают 13 сентября.

Родиной всемирного дня шоколада считается Франция. Именно французы в 1995 году положили начало этому празднику. Это молодой праздник довольно быстро получил известность и кроме Франции широко отмечается в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри Европейского союза, так и за его пределами.

В Украине День шоколада наиболее ярко празднуют во Львове.

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День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Сергей.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

11 июля православные чтят память Кира и Иоанна (перенос их мощей).

Священномученики Кир и Иоанн

Кир жил в III в. в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был врачом, а за свою работу не брал денег. Впоследствии он поступил в монастырь в Аравии. Бог дал ему чудесный дар лечить больных молитвой. Позже к нему присоединился бывший солдат Иван, который принял крещение.

Узнав о заключении набожной христианки Атанасии и трех ее малолетних дочерей в египетском Канопе, Кир и Иоанн отправились, чтобы поддержать их, но их посадили и жестоко мучили, склоняя к отступничества от Христовой веры. Затем невиновным девушкам и матери отрубили головы, а Кира и Иоанна убили мечом.

Когда святые врачи Кир и Иоанн погибли, христиане положили их святые мощи в церкви св. Марка, а через сто лет Александрийский патриарх св. Кирилл перенес часть святых мощей в египетский город Менуту, где впоследствии в честь св. Кира и Иоанна построили величественную церковь.

Сейчас их мощи покоятся в церкви св. Михаила в Мюнхене.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

До 11 июля примечали, что скоро наступит осень. В некоторых регионах начинали выкапывать первый картофель.

Считалось, что крапива в этот день обладает волшебными свойствами и способна предоставлять человеку силу, бодрость, поэтому именно 11 июля собирали крапиву. .

Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда на каждый день.

Молодые девушки именно настоем крапивы укрепляли волосы.

Приметы:

Если кукушка переставала куковать — значит, зима наступит рано.

Погода безветренная, а лес шумит — к дождю.

Вода в реках и колодцах прибывает — к ненастью.

Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется рано ложиться спать.

Запрещено выливать питьевую воду.

В этот день нельзя жениться, потому что под венцом будете и второй раз стоять.

Если вашим детям меньше года, то их сегодня нельзя стричь, иначе они плохо будут говорить.

Мед лучше не покупайте, он может сыграть.

Если вы заснете днем, то голова будет к вечеру болеть.

Нельзя ссориться, иначе спор затянется надолго.

Что произошло в этот день

1533 — Папа Климент VII объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучил короля от церкви. Король уже развелся с первой женой и женился на Анне Болейн, связи между Королевством Англия и Папской государством были разорваны

1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию

1700 — основана Берлинская академия наук

1783 — Французская Академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1874 — Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию № 1619 на лампу накаливания.

1888 — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому. Идея создания памятника возникла среди общественности по инициативе историка, профессора Киевского университета Николая Костомарова в 1840-х годах.

1925 — во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

1933 — в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1940 — Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с фашистами.

1941 — началась героическая оборона Киева, 11 июля — 19 сентября 1941 г. — 71 день.

1960 — в Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкой Социалистической Республике.

1975 — в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 000 древних статуй воинов.

1984 — В США объявлено, что до 1989 г. во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.

1985 — в журнале Playboy опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.

2003 — отныне во Франции вместо общепринятого англицизмы e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.

2006 — компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.

2008 — Компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store

2014 — в результате ракетного обстрела с территории России в районе Зеленополье погибло 36 украинских военных

Кто родился в этот день

1657 — Фридрих I, курфюрст Бранденбургский, первый прусский король.

1920 — Юл Бриннер, американский актер украинского происхождения, сыграл роль Тараса Бульбы в американской экранизации произведения Гоголя. Лауреат премии "Оскар" в категории "лучший актер" в фильме "Король и я", 1956. Обладатель престижной театральной награды "Тони"

1934 — Армани, итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды своего имени

1939 — Борис Нечерда, украинский поэт-шистдисятник

1969 — Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции "Мезогея (МезоЕвразия)", автор книги "Поиски заветного царства».

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