Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Народные приметы, обряды и обычаи 11 июля

Народные приметы, обряды и обычаи 11 июля

УНИАН

Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.

11 июля — церковь и верующие чествуют перенесения мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобного Сергея i Германа, Валаамских чудотворцев, преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, врача, иконы Божией Матери "Троеручица".

11 июля: народные традиции

11 июля в народе раньше назывался "крапивный заговор". Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.

11 июля: что следует делать

  • мыть волосы настоем из крапивы.

11 июля: что нельзя делать

  • стричь маленьких детей;
  • справлять свадьбу;
  • делать операции;
  • отдавать долг;
  • спать днем.

11 июля: украинские народные приметы

  • Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет дождь.
  • Появился первый туман иди по грибы.
  • Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.
  • Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.
  • Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

Маленькая Фрося рассказала о погоде на выходных и как устроить незабываемый пикник

Маленькая Фрося рассказала о погоде на выходных и как устроить незабываемый пикник

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.