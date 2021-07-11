Народные приметы, обряды и обычаи 11 июля

Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.

11 июля — церковь и верующие чествуют перенесения мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобного Сергея i Германа, Валаамских чудотворцев, преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, врача, иконы Божией Матери "Троеручица".

11 июля: народные традиции

11 июля в народе раньше назывался "крапивный заговор". Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.

11 июля: что следует делать

мыть волосы настоем из крапивы.

11 июля: что нельзя делать

стричь маленьких детей;

справлять свадьбу;

делать операции;

отдавать долг;

спать днем.

11 июля: украинские народные приметы

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет дождь.

Появился первый туман иди по грибы.

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.

Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

Также читайте Кельтский календарь деревьев-2021: месяц остролиста

Маленькая Фрося рассказала о погоде на выходных и как устроить незабываемый пикник

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку