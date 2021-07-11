Народные приметы, обряды и обычаи 11 июля

Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.
11 июля — церковь и верующие чествуют перенесения мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобного Сергея i Германа, Валаамских чудотворцев, преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, врача, иконы Божией Матери "Троеручица".
11 июля: народные традиции
11 июля в народе раньше назывался "крапивный заговор". Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.
11 июля: что следует делать
- мыть волосы настоем из крапивы.
11 июля: что нельзя делать
- стричь маленьких детей;
- справлять свадьбу;
- делать операции;
- отдавать долг;
- спать днем.
11 июля: украинские народные приметы
- Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет дождь.
- Появился первый туман иди по грибы.
- Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.
- Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.
- Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.