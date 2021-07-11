Астрологический прогноз на 11 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время благоприятно для воплощения в жизнь планов, составленных накануне. Не стоит медлить – важно использовать редкий шанс преуспеть во всех сферах деятельности.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: шоколадный и коричневый.

Камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Слова дня: начало действий.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Мистика дня: можно производить обряды по избавлению от порчи и сглаза.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям, это может быть чревато физическим насилием.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с хорошей интуицией и высоким интеллектом, которые никогда не отчаиваются и всегда упорно идут к целям, которые перед собой поставили, поэтому из них часто получаются успешные ученые и бизнесмены.

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