10 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День полета на зонтике.

Какой сегодня день

10 июля — Николы Теслы, День полета на зонтике, День рождения футбольного свистка.

Никола Тесла

10 июля родился Никола Тесла — сербский и американский изобретатель и физик. Он происходил из сербской семьи, впоследствии стал гражданином США.

Тесла наиболее известный своими изобретениями в области электричества, магнетизма и электротехники. В частности, ему принадлежат изобретения переменного тока, полифазовои системы и электродвигателя с переменным током. Был ключевой фигурой при построении первой гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде.

Тесла впервые разработал принципы дистанционного управления, основы лечения токами высокой частоты, построил первые электрические часы, двигатель на солнечной энергии и многое другое.

День полета на зонтике

Кто и когда придумал этот день, но, наверное в этот момент он думал о милой и сказочной Мэри Поппинс, а возможно, тем самым стремился людям напомнить о ветре перемен.

День футбольного свистка

Этот атрибут в футбольном матче появился более 140 лет назад. До 1878 года футбольные судьи не имели свистка, поэтому на протяжении игры использовали голоса. Еще, чтобы обратить на себя внимание подавали знаки и звенели колокольчиком.

10 июля 1878 году в Англии впервые был использован свисток. Просто судить матч доверили полицейскому, и когда на поле возникла потасовка, он по привычке свиснул в свисток. Напуганные игроки сразу успокоились.

Сначала свистки были деревянными, но потом их заменили на металлические, правда, иногда они в морозную погоду примерзали к губам. Со временем их стали делать из пластика. Внутри вместо шарика наладили размещать турбинку. Именно она, как считается, оказывает свистку очень пронзительный резкий звук.

Считалось, что настоящий фанат футбола будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл — врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса.

За умение хорошо и правильно свистеть, современным арбитрам прилично платят. Например, на чемпионате мира 2014 года в среднем от 35 до 40 тысяч долларов за игру.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

10 июля православные отмечают день святого Самсона.

Святой Самсон

Святой Самсон жил в VI в. Он происходил из знатной римской семье, занимался медициной — в своем доме принимал всех больных и бедных.

После смерти родителей он раздал свое богатство и отправился в Константинополь. Там поселился в бедном доме и в тишине отдавался молитве, а также продолжал лечить больных бесплатно. Особенно он заботился о тех, кого отказывались лечить другие врачи: о прокаженных, парализованных, слепых, одержимых.

Слава о преподобном Самсоне распространилась по всему городу, и его дом стал убежищем для отчаявшихся. В 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной.

Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе 10 июля отмечается Самсон Сеночний или сеногной. В этот период были частые дожди, а потому заготовленное сено намокало и загнивало.

Приметы:

Кудрявые облака 10 июля плывут с северной стороны, это предвещает засуху.

Дождь на Самсона, дожди будут постоянно идти до самого Бабьего Лета.

Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

10 июля нельзя употреблять нецензурных выражений и пытаться оскорбить друзей и малознакомых людей

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и городом

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета

Нельзя выбрасывать остатки со стола

Не стоит срывать живые цветы

Что произошло в этот день

1547 — в Королевстве Франция прошла последняя официально разрешенная королем дуэль.

1651 — под Берестечком закончилась битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском.

1878 — в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток (до этого судьи кричали).

1934 — Постановлением ЦИК и СНК СССР вместе с НКВД была создана система лагерей ГУЛАГ.

1940 — Сергея Королева приговорили на 8 лет ИТЛ.

1941 — состоялся погром в Едвабном, во время которого несколько сотен мицевих евреев были убиты своими польскими соседями, большинство сожжена в сарае.

1989 — в Междуреченске началась забастовка шахтеров, впоследствии охватил и Донбасс.

1984 — на пресс-конференции в Милане советский режиссер Андрей Тарковский заявил, что остается на Западе.

1985 — французские спецслужбы затопили корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации "Гринпис".

1991 — ночью этого дня неизвестные взорвали два памятника — Степану Бандере в селе Старый Угрынив (Ивано-Франковская обл.) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская обл.). Оба памятника были установлены на родине лидеров ОУН.

1994 — Леонида Кучму избрали Президентом Украины, а Александра Лукашенко — президентом Белоруссии

Кто родился в этот день

1830 — Камиль Писсарро, французский художник 19 в., представитель импрессионизма.

1856 — Никола Тесла, всемирно известный американский изобретатель и физик.

1900 — Петр Погребняк, украинский ученый-лесовод и почвовед, вице-президент АН УССР

1947 — Андрей Дмитрук, украинский писатель

1955 — Леонид Буряк, украинский футболист, тренер

1947 — Илья Олейников (настоящая фамилия Клявер), актер, участник юмористической программы "Городок"

1957 — Юрий Стоянов, актёр, участник юмористической программы "Городок"

1980 — Диденко Анна Викторовна — украинская художница.

1982 — Влад Яма, украинский танцовщик

instagram.com/vladyama_official

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