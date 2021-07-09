9 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

9 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день наши предки отправлялись на сбор земляники.

Какой сегодня день

9 июля — Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля проводится Международный день уничтожения стрелкового оружия. Этот день учрежден Организацией Объединенных Наций в 2001 году.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон, Павел.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

9 июля — православные чтят память преподобного Давида Солунского.

Преподобный Давид Солунский

Поселившись вблизи города Солуни, в трех верстах от него, святой Давид построил себе палатку, где и трудился более 70 лет, постоянно находясь в посте и молитве, и с любовью поучая шляхампорятунку всех, кто приходил к нему. Мужественно перенося то стужу, то зной, он стал равнодушным. Преподобный даже брал в руки горячие угли.

После долгой и славной жизни святой Давид с миром отошел к Богу около 540 года.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе день назвали Земляничником. В этот день люди отправлялись на сбор земляники.

pixabay.com

Приметы:

Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновится кровь.

Если Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет.

Если в этот день добра погода, то в течение семи недель будет тепло и солнечное.

Если 9 июля доме зажечь белую свечу, то весь год будет счастливым и хлебосольным.

Сон с 8 на 9 июля исполнится через 7-10 дней. Сновидения, увиденное днем 9 июля, осуществиться через две недели.

Засуха 9 июля — до самой осени грибов не будет.

Что нельзя делать в этот день

Считали, что до 9 июля женщинам нельзя есть ягоды.

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения.

Сегодня не желательно брать взаймы деньги. Если вам очень нужно занять деньги, то берите их, держа в кармане земляничный лист.

Не следует сейчас небрежно обращаться с огнем.

Не желательно в этот день оскорблять и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Что произошло в этот день

1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1811 — крупный пожар на Подоле в Киеве. Огонь уничтожил большинство из 2068 подольских домов.

1900 — королева Виктория приняла Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создана новая государство Федерация Австралии (с 1 января 1901).

1961 — в Виннипеге (Канада) открыт памятник Т. Г. Шевченко.

1972 — в окрестностях села Крест (Харьковская область) провели первый в Украине ядерный взрыв (подземный)

2002 — Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз.

2006 — финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии. Италия в серии послематчевых пенальти побеждает Францию и в четвертый раз становится чемпионом мира.

2018 — саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписано соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины"

Кто родился в этот день

1578 — Фердинанд II, король Богемии, король Венгрии, император Священной Римской империи в 1619-37.

1764 — Энн Радклиф, английская писательница

1845 — Джордж Дарвин, английский астроном и математик, сын натуралиста Чарльза Дарвина.

1882 — Михаил Слабченко, украинский историк

1931 — Игорь Калинец, поэт и прозаик, один из главных представителей так называемой "пизньошистдесятницькои" генерации и диссидентско-самиздатовского движения в Украине, политзаключенный.

1938 — Лия Ахеджакова, советская актриса театра и кино.

1942 — Евгений Мамут, украинский и американский специалист по кинематографических спецэффектов, аниматор, лауреат премии "Оскар".

1943 — Сергей Комиссаренко, украинский ученый, государственный и политический деятель, дипломат.

1947 — Анатолий Кочерга, украинский оперный певец, один из самых выдающихся басов современности.

1956 — Том Хэнкс, американский киноактер ( "Форрест Гамп").

cinemaccro.com

1964 — Кортни Лав, американская рок-певица, музыкант (Hole), жена Курта Кобейна.

1987 — Владимир Парасюк, участник Майдана, общественный деятель, депутат Верховной Рады.

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