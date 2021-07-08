8 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

8 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День семьи.

День семьи

Украинский День семьи — относительно молодой праздник. Его начали отмечать с 2012 года - соответствующий Указ Президента Украины "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года.

В этот день православные чтят святых Петра и Февронии — покровителей семьи и любви.

День ангела сегодня

Именины сегодня празднуют: Евгений, Прокоп, Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид.

Православный (христианский) праздник сегодня

8 июля — православные чтят память преподобномученицы Февронии девы (ок. 304). Благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Ефросинии, муромских чудотворцев.

Петр и Феврония

Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 как местночтимых святых.

Петр был князем Муромским. Феврония была простой девушкой из небольшого села Ласково, что находилось в Рязанськии земли. Девушка вылечила тяжелобольного князя, зато взяла слово, что князь на ней женится. Тот вынужден был дать слово и соблюсти его. Впрочем, девушку не полюбили бояре и стали требовать от Петра с ней расстаться. Впрочем, князь так и остался с Февронией.

В почтенном возрасте они приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид (Петр) и Ефросинья (Феврония). Они завещали похоронить их вместе. Умерли они в один день и час. Признав захоронения в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Похоронены были супруги святые в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету царем Иваном Грозным в 1553 году.

Народные приметы и традиции

Принято молиться именно им о семейном благополучии.

В этот день много влюбленных пар вступают в брак устраивают помолвку, потому что считается, что такие пары будут жить в согласии.

8 июля прихожане посещают службы, семейные пары просят о благосостоянии. Те, кто вступают в брак, просят благословения.

Незамужние девушки гадают на суженых.

Считалось, что если купец на Петра и Февронии отработает весь день в магазине бок о бок с женой, это принесет семье благополучия.

Если в небе видно ласточек, то лето будет солнечным;

Если слышен глухой гром, ближайшие дни будет дождливо.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться.

Нельзя злоупотреблять спиртным.

Нельзя ходить босиком по росе.

Нельзя убирать дома.

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