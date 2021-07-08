Народные приметы, обряды и обычаи 8 июля

Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.
8 июля церковь и верующие чтят память преподобномученицы Февронии, девы, благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Ефросинии, муромских чудотворцев.
8 июля: церковный праздник
Петр и Феврония — православные святые. Однако Князь Петр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронии с известным по летописям муромских князем Давидом Юрьевичем и его супругой. Князь Давид Юрьевич правил в Муроме с 1205 по 1228 и принял постриг с именем Петра, о его жене практически ничего не известно.
По другой версии, они являются персонажами народных легенд. Единственный источник сведений о святых — "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанная в конце 1540.
8 июля: народные традиции
Павел и Феврония считают покровителями брака. Поэтому их в этот день просят благосостояния в семье.
8 июля: что не стоит делать
- ссориться и ругаться;
- браться за рискованные финансовые дела.
8 июля: украинские народные приметы
- Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.
- Если пиявки бунтуют, судорожно извиваются, выползают из воды и присасываются к сухому места быть грозе.
- Квакают днем лягушки — жди дождя.
- Озерная лягушка вылезла на берег просит дождя.
- Лягушки тихо квакают — на дождь, громко кричат на хорошую погоду, молчат — перед похолоданием.
8 июля: что стоит сделать
- Собирать лекарственные травы.
- Приводить дома порядок со специями и чаями.
- Работать на благо семьи.
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