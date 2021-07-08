Народные приметы, обряды и обычаи 8 июля

Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.

8 июля церковь и верующие чтят память преподобномученицы Февронии, девы, благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Ефросинии, муромских чудотворцев.

8 июля: церковный праздник

Петр и Феврония — православные святые. Однако Князь Петр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронии с известным по летописям муромских князем Давидом Юрьевичем и его супругой. Князь Давид Юрьевич правил в Муроме с 1205 по 1228 и принял постриг с именем Петра, о его жене практически ничего не известно.

По другой версии, они являются персонажами народных легенд. Единственный источник сведений о святых — "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанная в конце 1540.

8 июля: народные традиции

Павел и Феврония считают покровителями брака. Поэтому их в этот день просят благосостояния в семье.

8 июля: что не стоит делать

ссориться и ругаться;

браться за рискованные финансовые дела.

8 июля: украинские народные приметы

Насекомые скрываются в листве деревьев — к дождю.

Если пиявки бунтуют, судорожно извиваются, выползают из воды и присасываются к сухому места быть грозе.

Квакают днем лягушки — жди дождя.

Озерная лягушка вылезла на берег просит дождя.

Лягушки тихо квакают — на дождь, громко кричат на хорошую погоду, молчат — перед похолоданием.

8 июля: что стоит сделать

Собирать лекарственные травы.

Приводить дома порядок со специями и чаями.

Работать на благо семьи.

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