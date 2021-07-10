Астрологический прогноз на 10 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: можно – и нужно! – составлять планы на ближайшее будущее: будучи зафиксированными в это время, они обязательно сбудутся.

Символ дня: светильник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: время благоприятно для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: иммунная система.

Слова дня: планирование, размышление.

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, а также снимать порчу и сглаз.

Табу дня: категорически нельзя – даже походя, мимолетно – желать кому-либо зла, поскольку бумеранг прилетит практически мгновенно.

Какие люди рождаются в этот день: люди, появившиеся на свет в это время, обладают мощным интеллектом – преимущественно в точных науках, поэтому они часто становятся учеными – математиками и физиками. У них хорошо развиты аналитические способности, что позволяет им просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед и, соответственно, выигрывать. Негативным качеством таких людей является нерешительность и неуверенность в себе, из-за чего их часто опережают более самоуверенные особы.

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