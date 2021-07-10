Три знака, которым сегодня нужно мечтать

День считается насколько необычным, настолько и магическим: он оказывает серьезное влияние на весь последующий лунный месяц – именно от того, как человек его проведет, зависит его успех или, наоборот, фиаско. Закладывать программу – непременно счастливую – на ближайшее будущее можно путем визуализации желаемых картин: все, о чем мы в это время будем мечтать, обязательно сбудется.

Сегодня, 10 июля, мечтать можно – и нужно – представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них мечты обязательно станут реальностью.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как самый впечатлительный знак Зодиака мечтать и умеют, и любят – можно сказать, что в этом смысле равных им нет. Правда, как правило, они в своих грезах заглядывают очень далеко – они мечтают масштабно, представляя себя через год, а то и десять лет спустя. Сегодня же звезды не рекомендуют им размахиваться так широко – максимум на ближайший месяц, так гораздо больше шансов, что их пожелания сбудутся. Выбирать для визуализации представителям знака нужно не личную жизнь – тут у них все в порядке, а профессиональную сферу.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые, как правило, никак не могут определиться с тем, что именно им нужно, и – как символ их знака, старинные весы – колеблются из стороны в сторону, прежде всего, как говорят в таких случаях, необходимо определиться с приоритетами. Выбрав самую важную – и одну-единственную – цель, в течение дня можно с ней работать, визуализируя ту картину, к которой стремятся представители знака, ни минуты не сомневаясь в том, что именно она для них важна: сомнения и колебания не дадут мечтам сбыться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги как знак, твердо стоящий на земле, к мечтам относятся скептически, но сегодня грезить о прекрасном будущем, отказавшись от уверенности в бесполезности этого занятия, рекомендуется и им. Тем более что именно представители этого знака, в силу своей дотошности и скрупулезности, смогут лучше других справиться с визуализацией картины прекрасного будущего. Главное в этом деле – детали, и именно им удастся найти их в большом количестве, к тому же они окажутся наиболее убедительными.

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