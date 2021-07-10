Первая в Европе: Мальта запретит въезд туристам без вакцинации против коронавируса

Первая в Европе: Мальта запретит въезд туристам без вакцинации против коронавируса

В стране выросло число заражений коронавирусом.

Туристам, которые не сделали вакцинацию от коронавируса, с 14 июля будет отказано во въезде на Мальту.

Об этом пишет Times of Malta.

Министра здравоохранения Крис Ферн заявил, что Мальта будет первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

Туристы должны будут предоставить сертификат о вакцинации. Детям для въезда потребуется отрицательный тест на коронавирус, который недавно сделан.

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При этом жители Мальты, которые не сделали прививку, так не смогут выезжать за границу. Для этого нужно получить разрешения управления общественного здравоохранения.

Заметим, что на Мальте число выявленных случаев коронавируса выросло в пять раз за последние десять дней.

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