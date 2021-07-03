Эстония разрешила въезд туристам из Украины, но есть условие

Эстония разрешила въезд вакцинированным CoronaVac, которая является самой доступной вакциной в Украине.
Эстония разрешила въезд на свою территорию туристам из Украины, однако при условии полной вакцинации от коронавируса.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
Так, туристы из Украины могут приехать в Эстонию, однако при условии полной вакцинации от COVID-19. При этом Эстония признает такие вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. С момента прививки второй дозой должно пройти не более года.
"Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", — отметил министр.
Напомним, девять стран Европы разрешат въезд привитым Covishield.