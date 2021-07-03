Эстония разрешила въезд туристам из Украины, но есть условие

Эстония разрешила въезд туристам из Украины, но есть условие

Эстония разрешила въезд вакцинированным CoronaVac, которая является самой доступной вакциной в Украине.

Эстония разрешила въезд на свою территорию туристам из Украины, однако при условии полной вакцинации от коронавируса.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

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Так, туристы из Украины могут приехать в Эстонию, однако при условии полной вакцинации от COVID-19. При этом Эстония признает такие вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. С момента прививки второй дозой должно пройти не более года.

"Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", — отметил министр.

Напомним, девять стран Европы разрешат въезд привитым Covishield.

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