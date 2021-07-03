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Эстония разрешила въезд туристам из Украины, но есть условие

Эстония разрешила въезд туристам из Украины, но есть условие

Фото из открытых источников

Эстония разрешила въезд вакцинированным CoronaVac, которая является самой доступной вакциной в Украине.

Эстония разрешила въезд на свою территорию туристам из Украины, однако при условии полной вакцинации от коронавируса.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

Так, туристы из Украины могут приехать в Эстонию, однако при условии полной вакцинации от COVID-19. При этом Эстония признает такие вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. С момента прививки второй дозой должно пройти не более года.

"Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", — отметил министр.

Напомним, девять стран Европы разрешат въезд привитым Covishield.

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