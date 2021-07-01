Девять стран Европы разрешат въезд привитым Covishield — СМИ

Сейчас прививка Covishield дает право на поездки в Австрию, Германии, Словении, Греции, Ирландии и Испании.

Семь стран Евросоюза разрешили въезд иностранцам, вакцинированным индийской вакциной Covishield-AstraZeneca. Это касается и украинцев.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

Сейчас прививка Covishield дает право на поездки в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. По информации источников издания, аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции.

Кроме того, Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса все, въезжающих в страну.

Ранее сообщалось, что ЕС не признает Covishield, которой вакцинируют и украинцев. В Индии обещают решить вопрос.

Как сообщалось, Кипр не потребует отрицательный результат теста на коронавирус от вакцинированных путешественников, прибывающих из Украины. Однако во ослабление ограничений не будут подпадать лица, вакцинированы препаратами CoronaVac или CoviShield.

Новости мира: индийский производитель CoviShield обещает уговорить ЕС признавать эту вакцину

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