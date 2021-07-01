Дев'ять країн Європи дозволять в'їзд щепленим Covishield — ЗМІ

Зараз щеплення Covishield дає право на поїздки до Австрії, Німеччини, Словенії, Греції, Ірландії та Іспанії.
Сім країн Євросоюзу дозволили в'їзд іноземцям, вакцинованим індійською вакциною Covishield-AstraZeneca. Це стосується і українців.
Про це інформує ВВС з посиланням на власні джерела.
Зараз щеплення Covishield дає право на поїздки до Австрії, Німеччини, Словенії, Греції, Ірландії та Іспанії. За інформацією джерел видання, аналогічне рішення ухвалила влада Ісландії і Швеції.
Окрім того, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини Індії, якими щеплені від коронавірусу всі, хто в’їжджають до країни.
Раніше повідомлялося, що ЄС не визнає Covishield, якою вакцинують і українців. В Індії обіцяють вирішити питання.
Як повідомлялося, Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від вакцинованих мандрівників, які прибувають з України. Однак під послаблення обмежень не підпадатимуть особи, вакциновані препаратами CoronaVac або CoviShield.