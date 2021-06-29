ЄС не визнає Covishield, якою вакцинують і українців: в Індії обіцяють вирішити питання

ЄС не визнає Covishield, якою вакцинують і українців: в Індії обіцяють вирішити питання

В Індії в Інституті сироватки кажуть, що вирішать проблему.

У громадян Індії, яких щепили від коронавірусу вакциною CoviShield (місцева назва AstraZeneca. - Ред.), виникли труднощі з поїздками до Євросоюзу. Керівництво Інституту сироватки (Serum Institute), де виробляють препарат, наразі займається вирішенням цієї проблеми.

Про це заявив виконавчий директор індійського Інституту сироватки (Serum Institute) Адар Пунавалла у Twitter.

Він уточнив, що оскільки жителі Індії не можуть потрапити до ЄС, тому що були вакциновані Covishield, він намагається вирішити цю проблему.

"Запевняю всіх, я обговорюватиму це на найвищих рівнях і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом як з регуляторними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", - заявив він.

Відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на сьогодні схвалило чотири вакцини від коронавірусу: AstraZeneca (нова назва - Vaxzevria), Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson. Вакцини Covishield в списку поки немає. А тому, як пише Reuters, Міністерство закордонних справ Індії також порушило питання про невизнання CoviShield Європейським агентством з лікарських засобів.

Як повідомлялося, Кіпр від 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від вакцинованих мандрівників, які прибувають з України. Однак під послаблення обмежень не підпадатимуть особи, вакциновані препаратами CoronaVac або CoviShield.

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