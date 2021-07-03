Народные приметы, обряды и обычаи 3 июля

Темнеет солнечные лучи — быть грозе.
3 июля церковь и верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, пенного и Риммы, мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана, диакона, i Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.
3 июля: церковный праздник
Мефодий Олимпийский, святой Мефодий Патарский, Мефодий Патарский — христианский богослов, автор сочинений против Оригена, нравственных поучений и толкований Священного Писания.
В своем труде "О воскресении" Мефодий возразил фальшивое учение Оригена, будто христиане не воскреснут в том же теле. Против еретиков-валентиниян он выступил в сочинении "О свободной воле". Мефодий Патарский был замучен в 311 году за Христову веру в греческой Халкида под конец преследования христиан при императоре Максимилиана.
3 июля: народные традиции
Ранее 3 июля называлось "Мефодий Погодоуказатель", "Паутинный день", "Нефьодив день", "Тенетники".
3 июля: что стоит сделать
Так как этот день ранее прозвали "перепелятник" — 3 июля было принято охотиться на перепелов. Еще день назвали «паутинным».
3 июля: что не стоит делать
- беспокоить пауков;
- забывать об осторожности на воде;
- завидовать.
3 июля: украинские народные приметы
- Темнеет солнечные лучи — быть грозе.
- Высокая и крутая радуга — на ветер, низкая и пологая — па дождь.
- Глухой гром — к тихому дождю, раскатистый — на ливень.
- Гром гремит долго и невнятно — на продолжительное ненастье, недолго, резко и звонко — будет солнечно.
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