Народные приметы, обряды и обычаи 3 июля

Темнеет солнечные лучи — быть грозе.

3 июля церковь и верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, пенного и Риммы, мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана, диакона, i Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.

3 июля: церковный праздник

Мефодий Олимпийский, святой Мефодий Патарский, Мефодий Патарский — христианский богослов, автор сочинений против Оригена, нравственных поучений и толкований Священного Писания.

В своем труде "О воскресении" Мефодий возразил фальшивое учение Оригена, будто христиане не воскреснут в том же теле. Против еретиков-валентиниян он выступил в сочинении "О свободной воле". Мефодий Патарский был замучен в 311 году за Христову веру в греческой Халкида под конец преследования христиан при императоре Максимилиана.

3 июля: народные традиции

Ранее 3 июля называлось "Мефодий Погодоуказатель", "Паутинный день", "Нефьодив день", "Тенетники".

3 июля: что стоит сделать

Так как этот день ранее прозвали "перепелятник" — 3 июля было принято охотиться на перепелов. Еще день назвали «паутинным».

3 июля: что не стоит делать

беспокоить пауков;

забывать об осторожности на воде;

завидовать.

3 июля: украинские народные приметы

Темнеет солнечные лучи — быть грозе.

Высокая и крутая радуга — на ветер, низкая и пологая — па дождь.

Глухой гром — к тихому дождю, раскатистый — на ливень.

Гром гремит долго и невнятно — на продолжительное ненастье, недолго, резко и звонко — будет солнечно.

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