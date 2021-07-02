Эзотерические лайфхак июля: пять советов

На июль традиционно приходится один из самых коротких постов в году.

Начался второй месяц лета, а с ним, как раньше считали в народе — и наиболее жаркая работа, однако это никогда не останавливало украинцев от работы в поле.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила пять советов о том, как с точки зрения эзотерики пережить этот месяц.

Июль: происхождение названия

Второй месяц лета считается периодом ягод и грибов и массовой покоса сена. Почему же он называется "июлем"?

Интересно, что шестой месяц, то есть наш июнь, у сербов и хорватов называется "июль", у словенцев "липан". Зато в северных славян он идентифицируется с украинским: у чехов диалектное "лииен", и белорусов — "липен".

Однако кое-кто склонен считать, что название в русском языке происходит все-таки от мелколистной липы, цветение которой в основном совпадает с началом месяца. Это дерево, особенно в Украине, было очень популярным. Липами обсаживали дороги, сады и усадьбы, замки и храмы.

Июль: народные обычаи и традиции

Как пишет украинский исследователь и писатель Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик": начало месяца совпадает с массовой косовицей сена на всей территории Украины. Традиционно эту работу начинали в первый вторник Петровки. Этот двухнедельный пост длится с 29 июня по 12 июля.

Сенокос — слишком тяжелая и ответственная работа. За короткое время надо было скосить и сгрести траву. Поэтому работали весь световой день. А чтобы как-то скрасить тяжелый труд, пытались развеселить себя песнями. Однако религиозные каноны строго запрещали петь во время постов. И все же для покоса делали исключение — в этот период разрешалось выполнять петривочки. Это небольшие по размеру тексты с однотипной протяжной мелодией.

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Также с особым нетерпением люди ждали дня Прокопа, который приходился на 21 июля. По-народному агрокалендарю этот день считался началом жатвы зерновых культур.

Эзотерические лайфхак июля: магические советы

На днях начался Петров пост — самый короткий в году, который завершится 12 июля. Петров пост не такой строгий. Все дни, кроме среды и пятницы, в Петров пост даже разрешается есть рыбу. Но тем, кто постится в этот период нельзя есть мяса, молочных продуктов и яиц. Однако пост — это не только о еде. Прежде всего — это духовное испытание. Поэтому такие ограничения — это только один из инструментов, который может и должен использовать христианин на своем пути. Пост — это всегда самодисциплина, борьба с собственными недостатками, вредными привычками, которые считаются слабостью. Суть поста — победа над собой, над своей слабостью. Кто не успел найти цветок папоротника в ночь на летнего солнцестояния (а именно тогда празднуют Купала самом деле), может попробовать это сделать еще раз в ночь с 6 на 7 июля. Это — древний языческий праздник красоты, молодости и самоочищения. С ним связаны интересные обряды у воды, которые устраивала молодежь. Реконструкция этих ритуалов с соответствующим загадыванием желаний вы можете устроить и сейчас. Обратите внимание, что Нептун стал ретроградным. Во время этого периода стоит обратить внимание на проблемы прошлого года и попытаться их решить. Людям творческих профессий можно ожидать, что к ним придет вдохновение. Также это хороший период для визуализаций и мечтаний. Правда, перед реализацией своих мечтаний в реальность стоит избавиться от иллюзий и самообмана. Завершится июля полнолунием. Это произойдет 24 июля. Эта полнота называется оленьей согласно старинным календарям. Она связана с самцами оленей, на которых охотились древние народы. В это время олени счищают свои молодые рога и превращают их в настоящие рога самцов. Для неоязычников образ оленя очень важно, ведь связан с их главным божеством — Рогатым Богом. Также июле ознаменуется интересной астрономическим событием — Персеиды. Это — один из самых мощных метеорных потоков. Назван с созвездием Персея, где находится его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Также это подходящее время, чтобы поработать над загадыванием желаний и визуализацией.

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