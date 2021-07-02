Езотеричні лайфхаки липня: п'ять порад

На липень традиційно припадає один із найкоротших постів у році.

Розпочався другий місяць літа, а з ним, як раніше вважали у народі — і найбільш спекотна робота, проте це ніколи не зупиняло українців від роботи у полі.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала п'ять порад про те, як з погляду езотерики пережити цей місяць.

Липень: походження назви

Другий місяць літа вважається періодом ягід і грибів та масової косовиці сіна. Чому ж він називається "липнем"?

Цікаво, що шостий місяць, тобто наш червень, у сербів і хорватів має назву «липень», у словенців "липан". Натомість у північних слов'ян він ідентифікується з українською: у чехів діалектне "ліиен", і білорусів — "ліпень".

Проте дехто схильний вважати, що назва в нашій мові походить усе-таки од дрібнолистої липи, цвітіння якої в основному збігається з початком місяця. Це дерево, особливо в Україні, було дуже популярним. Липами обсаджували дороги, садки та обійстя, замки та храми.

Липень: народні звичаї та традиції

Як пише український дослідник та письменник Василь Скуратівський у книжці "Місяцелік": початок місяця збігається з масовою косовицею сіна на всій території України. Традиційно цю роботу починали в перший вівторок Петрівки. Цей двотижневий піст триває від 29 червня до 12 липня.

Косовиця — надто важка й відповідальна робота. За короткий час треба було скосити та згребти траву. Тому працювали увесь світловий день. А щоб якось скрасити тяжку працю, намагалися розвеселити себе піснями. Проте релігійні канони суворо забороняли співати під час постів. І все ж для косовиці робили виняток — у цей період дозволялося виконувати петрівочки. Це невеличкі за розміром тексти з однотипною протяжною мелодією.

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Також з особливим нетерпінням люди чекали дня Прокопа, котрий припадав на 21 липня. За народним агрокалендарем цей день вважався початком жнив зернових культур.

Езотеричні лайфхаки липня: магічні поради

Днями розпочався Петрів піст — найкоротший у році, який завершиться 12 липня. Петрів піст не такий суворий. Усі дні, крім середи та п’ятниці, у Петрів піст навіть дозволяється їсти рибу. Але тим, хто постує, у цей період не можна їсти м’яса, молочних продуктів та яєць. Проте піст — це не лише про їжу. Передовсім — це духовне випробування. Тому такі обмеження — це тільки один з інструментів, який може і повинен використовувати християнин на своєму шляху. Піст — це завжди самодисципліна, боротьба із власними недоліками, шкідливими звичками, які вважаються слабкістю. Суть посту — перемога над собою, над власною слабкістю. Хто не встиг знайти квітку папороті у ніч проти літнього сонцестояння (а саме тоді святкують Купала насправді), може спробувати це зробити ще раз у ніч проти 7 липня. Це — давнє поганське свято краси, молодості й самоочищення. З ним пов'язані цікаві обряди біля води, які влаштовувала молодь. Реконструкцію цих ритуалів, з відповідним загадуванням бажань ви можете влаштувати й нині. Зверніть увагу, що Нептун став ретроградним. Під час цього періоду варто звернути увагу на проблеми минулого року і спробувати їх розв'язати. Людям творчих професій можна очікувати, що до них прийде натхнення. Також це хороший період для візуалізацій та мрій. Щоправда, перед реалізацією своїх мрій у реальність варто позбутися ілюзій та самообману. Завершиться липень повнею. Це відбудеться 24 липня. Ця повня називається оленячою згідно зі старовинними календарями. Вона пов'язана з самцями оленів, на яких полювали древні народи. У цей час олені зчищають свої молоді роги та перетворюють їх на справжні роги самців. Для неоязичників образ оленя є дуже важливим, адже пов'язаний із їхнім головним божеством - Рогатим Богом. Також липень ознаменується цікавою астрономічною подією — Персеїдами. Це — один із найпотужніших метеорних потоків. Названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно від 23 липня до 22 серпня. Також це вдалий час, щоб попрацювати над загадуванням бажань та візуалізацією.

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