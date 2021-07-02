В Антарктиді рекордна спека, в ООН б'ють на сполох

В Антарктиді рекордна спека, в ООН б'ють на сполох

Відомо, що Антарктичний півострів за останні 50 років став регіоном з найбільш стрімким потеплінням.

Всесвітня метеорологічна організація ООН визнала новий рекорд спеки в Антарктиді. На материку зафіксовано 18,3 градуса за Цельсієм.

Про це повідомляє AFP,

Зазначається, що даний показник температури було зафіксовано на аргентинській дослідницькій станції Есперанса на Антарктичному півострові ще 6 лютого 2020 року.

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Для порівняння, попередній рекорд там склав 17,5°C. Його зареєстрували також в Есперансі, але ще в 2015 році.

При цьому, ВМО відхилила такі показники температури, як 20,75°C. Вони були зафіксовані 9 лютого 2020 року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур.

Аналіз всієї отриманої інформації свідчить, що "імпровізований радіаційний захист привів до помилки теплового зміщення для датчика температури".

Відомо, що Антарктичний півострів за останні 50 років став регіоном з найбільш стрімким потеплінням - середній рівень температури піднявся майже на 3°C.

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