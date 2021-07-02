Джеймс Франко виплатить понад два мільйони доларів жертвам своїх домагань

Студентки актора подали на нього колективний позов.

Відомий голлівудський актор Джеймс Франко, на адресу якого посипалося чимало звинувачень у сексуальних домаганнях, виплатить компенсацію своїм жертвам.

Раніше, 2018 року одразу п'ять жінок звинуватили Франко у сексуальних домаганнях, чотири з яких були студентками його кіношколи "Студія 4". Так, дві починаючі акторки Сара Тізер-Каплан і Тоні Гаал звинуватили зірку у сексуальній експлуатації. Згідно із заявою, знаменитість примушував дівчат зніматися у еротичних сценах, обіцяючи за це ролі у своїх проєктах.

Associated Press

Попри те, що актор неодноразово відкидав усі звинувачення, все ж вирішив врегулювати конфлікт кругленькою сумою. Як зазначає The Hollywood Reporter, Сара Тізер-Каплан отримає 670,5 тисячі доларів, частину з яких їй доведеться витратити на гонорари адвокатам. Тоні Гаал виплатять 223,5 тисячі доларів. Решта 1,341 мільйона доларів розподілять між іншими студентками, які також стали жертвами сексуальних домагань Франко.

Нагадаємо, це не єдине звинувачення Джеймса Франка в домаганнях. Не так давно зірка "Доктора Гауса" звинуватила актора у домаганнях до дітей. Вона розповіла, що зірка поводився непристойно на знімальному майданчику.

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