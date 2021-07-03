Народні прикмети, обряди і звичаї 3 липня

Темнішає сонячне проміння — бути грозі.

3 липня церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Мефодiя, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пiнни та Римми, мучеників Аристоклiя, пресвiтера, Димитрiана, диякона, i Афанасiя, читця, святителя Левкiя, сповідника, єпископа Врунтисиопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького.

3 липня: церковне свято

Методій Олімпійський, святий Методій Патарський, Методій Патарський — християнський богослов, автор творів проти Оригена, моральних повчань і тлумачень Святого Письма.

У своїй праці "Про воскресіння" Методій заперечив фальшиве вчення Орігена, начебто християни не воскреснуть у тому самому тілі. Проти єретиків-валентиніян він виступив у творі "Про вільну волю". Методій Патарський був замучений 311 року за Христову віру в грецькій Халкиді під кінець переслідування християн за імператора Максиміліана.

3 липня: народні традиції

Раніше 3 липня називалося "Мефодій Погодовказівник", "Павутинний день", "Нефьодів день", "Тенетник".

3 липня: що варто зробити

Через те, що цей день раніше прозвали "Перепелятником" - 3 липня було заведено полювати на перепелів. Ще день назвали «павутинним».

3 липня: що не варто робити

турбувати павуків;

забувати про обережність на воді;

заздрити.

3 липня: українські народні прикмети

Темнішає сонячне проміння — бути грозі.

Висока й крута веселка — на вітер, низька й положиста — па дощ.

Глухий грім — до тихого дощу, розкотистий — на зливу.

Грім гримить довго й невиразно — на тривалу негоду, недовго, різко і лунко — буде сонячно.

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