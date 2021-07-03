Естонія дозволила в'їзд туристам з України, але є умова

Естонія дозволила в'їзд вакцинованим CoronaVac, яка є найдоступнішою вакциною в Україні.
Естонія дозволила в'їзд на свою територію туристам з України, проте за умови повної вакцинації від коронавірусу.
Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.
Так, туристи з України можуть приїхати в Естонію, проте за умови повної вакцинації від COVID-19. При цьому Естонія визнає такі вакцини Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria / Covishield, CoronaVac). З моменту щеплення другою дозою повинно пройти не більше року.
"Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", – вказав міністр.
Нагадаємо, дев'ять країн Європи дозволять в'їзд щепленим Covishield.