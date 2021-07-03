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Естонія дозволила в'їзд туристам з України, але є умова

Естонія дозволила в'їзд туристам з України, але є умова

Фото з відкритих джерел

Естонія дозволила в'їзд вакцинованим CoronaVac, яка є найдоступнішою вакциною в Україні.

Естонія дозволила в'їзд на свою територію туристам з України, проте за умови повної вакцинації від коронавірусу

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

Так, туристи з України можуть приїхати в Естонію, проте за умови повної вакцинації від COVID-19. При цьому Естонія визнає такі вакцини  Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria / Covishield, CoronaVac). З моменту щеплення другою дозою повинно пройти не більше року. 

"Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", – вказав міністр.

Нагадаємо, дев'ять країн Європи дозволять в'їзд щепленим Covishield

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