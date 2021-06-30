Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зміни в Україні від 1 липня: ринок землі, прожитковий мінімум та ціни на комунальні послуги

Зміни в Україні від 1 липня: ринок землі, прожитковий мінімум та ціни на комунальні послуги

На які зміни та нововведення очікувати українцям.

Вже у липні в Україні очікують низку змін, які давно обговорюють. 

ТСН.ua зібрав інформацію про основні новації та зміни, що очікують на українців від 1липня 2021 року. 

Збільшення прожиткового мінімуму

Держбюджет передбачає збільшення прожиткового мінімуму в Україні від 1 липня. Так, для працездатних українців він становитиме 2 тис. 379 грн.

До прожиткового мінімуму прив'язано багато виплат. Тобто, зростуть виплати із безробіття, виплати вагітним та щодо пологів, а також виплати одиноким матерям.

Таким чином, від 1 липня 2021 року прожитковий мінімум становитиме:

  • для працездатних українців - 2 тис. 379 грн;
  • для дітей віком до 6 років - 2 тис. 13 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 2 тис. 510 грн;
  • для громадян, які втратили працездатність - 1 тис. 854 грн.
© УНІАН
УНІАН

В Україні відкривається земельний ринок

1 липня в Україні припиняє дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. А разом з тим відкривається ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

"Ця норма закріплена в Конституції, але фактично була неможливою через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від 1 липня його не буде і в Україні", - підкреслив 29 червня у своїй заяві очільник уряду Денис Шмигаль.

Українці зможуть вільно купувати та продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Щоправда, низка обмежень все ще лишається. Зокрема, для бізнесу: українські підприємства не зможуть купляти землю до 2024-го, а іноземні - зможуть лише в разі ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі. Іноземці, а також підприємства, власниками яких є іноземці, від 1 липня не зможуть ставати власниками українських сільськогосподарських земель. Але ця норма може бути скасована пізніше – законодавством передбачено проведення референдуму, на якому українці визначать, чи надавати іноземцям право купувати сільськогосподарські землі.

За даними Державної податкової служби, станом на 1 січня 2021 року нормативна оцінка гектару необроблюваних впродовж тривалого часу сільськогосподарських угідь коливалась від 21,4 тис. до 33,6 тис. грн, а вартість оброблюваних земель – від 27,0 тис. до 74,1 тис. грн залежно від регіонів.

© Associated Press
Associated Press

Ціна електроенергії в Україні у липні залишається незмінною

Кабмін подовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року. Варто зазначити, що чинний тариф – 1,68 гривні за кіловат-годину мав діяти лише до кінця червня і експерти припускали, що від 1 липня ціни на електрику можуть зрости. Але уряд вирішив залишити нинішню вартість ще на місяць - до 1 серпня.

Таким чином, уряд вніс зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСЗ) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", подовживши чинну редакцію ще на місяць. Раніше цього вимагали і у Міненерго України - там виступили за подовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Все це для того, аби захистити соціально вразливі верстви населення і забезпечити підприємствам можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

© pixabay.com
pixabay.com

Вартість газу для населення підвищиться 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у липні ще на 10% - до 13,13 грн за куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м.

У червні ціну було підвищено до 11,94 грн за куб. м - таким чином липнева ціна на 10% вища за вартість у попередньому місяці.

Тоді у компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує постачання газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2". 

© УНІАН
УНІАН

1 липня починають діяти підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків

Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків. Підвищення відбудеться в два етапи:

  • до 125% – від 1 липня 2021 року;
  • до 150% – від 1 січня 2022 року.

Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків і загалом сприятиме збереженню фінансової стабільності. Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься прибутковим та привабливим для банків, проте їхня кредитна політика стане зваженішою.

Поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1 грн регулятивного капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі  під споживчі кредити в півтора раза до 1,5 грн, створюючи додатковий запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

©

Нагадаємо, міністр енергетики заявив, що місячні ціни на газ для населення й надалі зростатимуть. Про це він заявив під час доповіді у Верховній Раді 18 червня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.