Зміни в Україні від 1 липня: ринок землі, прожитковий мінімум та ціни на комунальні послуги

Вже у липні в Україні очікують низку змін, які давно обговорюють.

ТСН.ua зібрав інформацію про основні новації та зміни, що очікують на українців від 1липня 2021 року.

Держбюджет передбачає збільшення прожиткового мінімуму в Україні від 1 липня. Так, для працездатних українців він становитиме 2 тис. 379 грн.

До прожиткового мінімуму прив'язано багато виплат. Тобто, зростуть виплати із безробіття, виплати вагітним та щодо пологів, а також виплати одиноким матерям.

Таким чином, від 1 липня 2021 року прожитковий мінімум становитиме:

В Україні відкривається земельний ринок

1 липня в Україні припиняє дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. А разом з тим відкривається ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

"Ця норма закріплена в Конституції, але фактично була неможливою через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від 1 липня його не буде і в Україні", - підкреслив 29 червня у своїй заяві очільник уряду Денис Шмигаль.

Українці зможуть вільно купувати та продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Щоправда, низка обмежень все ще лишається. Зокрема, для бізнесу: українські підприємства не зможуть купляти землю до 2024-го, а іноземні - зможуть лише в разі ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі. Іноземці, а також підприємства, власниками яких є іноземці, від 1 липня не зможуть ставати власниками українських сільськогосподарських земель. Але ця норма може бути скасована пізніше – законодавством передбачено проведення референдуму, на якому українці визначать, чи надавати іноземцям право купувати сільськогосподарські землі.

За даними Державної податкової служби, станом на 1 січня 2021 року нормативна оцінка гектару необроблюваних впродовж тривалого часу сільськогосподарських угідь коливалась від 21,4 тис. до 33,6 тис. грн, а вартість оброблюваних земель – від 27,0 тис. до 74,1 тис. грн залежно від регіонів.

Associated Press

Ціна електроенергії в Україні у липні залишається незмінною

Кабмін подовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року. Варто зазначити, що чинний тариф – 1,68 гривні за кіловат-годину мав діяти лише до кінця червня і експерти припускали, що від 1 липня ціни на електрику можуть зрости. Але уряд вирішив залишити нинішню вартість ще на місяць - до 1 серпня.

Таким чином, уряд вніс зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСЗ) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", подовживши чинну редакцію ще на місяць. Раніше цього вимагали і у Міненерго України - там виступили за подовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Все це для того, аби захистити соціально вразливі верстви населення і забезпечити підприємствам можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

pixabay.com

Вартість газу для населення підвищиться

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у липні ще на 10% - до 13,13 грн за куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м.

У червні ціну було підвищено до 11,94 грн за куб. м - таким чином липнева ціна на 10% вища за вартість у попередньому місяці.

Тоді у компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує постачання газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

УНІАН

1 липня починають діяти підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків

Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків. Підвищення відбудеться в два етапи:

до 125% – від 1 липня 2021 року;

до 150% – від 1 січня 2022 року.

Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків і загалом сприятиме збереженню фінансової стабільності. Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься прибутковим та привабливим для банків, проте їхня кредитна політика стане зваженішою.

Поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1 грн регулятивного капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі під споживчі кредити в півтора раза до 1,5 грн, створюючи додатковий запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Нагадаємо, міністр енергетики заявив, що місячні ціни на газ для населення й надалі зростатимуть. Про це він заявив під час доповіді у Верховній Раді 18 червня.