Зміни в Україні від 1 липня: ринок землі, прожитковий мінімум та ціни на комунальні послуги

На які зміни та нововведення очікувати українцям.
Вже у липні в Україні очікують низку змін, які давно обговорюють.
ТСН.ua зібрав інформацію про основні новації та зміни, що очікують на українців від 1липня 2021 року.
Збільшення прожиткового мінімуму
Держбюджет передбачає збільшення прожиткового мінімуму в Україні від 1 липня. Так, для працездатних українців він становитиме 2 тис. 379 грн.
До прожиткового мінімуму прив'язано багато виплат. Тобто, зростуть виплати із безробіття, виплати вагітним та щодо пологів, а також виплати одиноким матерям.
Таким чином, від 1 липня 2021 року прожитковий мінімум становитиме:
- для працездатних українців - 2 тис. 379 грн;
- для дітей віком до 6 років - 2 тис. 13 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років - 2 тис. 510 грн;
- для громадян, які втратили працездатність - 1 тис. 854 грн.