Від 1 липня в Україні відбудеться чергове збільшення прожиткового мінімуму

Для працездатних українців він становитиме 2 тис. 379 грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проанонсував збільшення прожиткового мінімуму в Україні від 1 липня.

Про це він заявив на засіданні уряду 30 червня.

"Від 1 липня відбудеться чергове збільшення прожиткового мінімуму, до якого прив'язано багато виплат. Тобто, зростуть виплати з безробіття, виплати з вагітності та пологів, виплати одиноким матерям", - сказав він.

Таким чином, від липня він становитиме:

для працездатних українців - 2 тис. 379 грн;

для дітей віком до 6 років - 2 тис. 13 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2 тис. 510 грн;

для громадян, які втратили працездатність - 1 тис. 854 грн.

Без змін залишається прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру окладу судді та працівників державних органів - 2 тис. 102 грн. Також на рівні 1,6 тис. грн залишається прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення окладу прокурора окружної прокуратури.

Нагадаємо, в Україні від 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшився - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн. Від липня до кінця листопада він має вирости до 2 тис. 294 грн.

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