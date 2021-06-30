С 1 июля в Украине состоится очередное увеличение прожиточного минимума

Для трудоспособных украинцев он составит 2 тыс. 379 грн.
Премьер-министр Денис Шмыгаль проанонсировал увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля.
Об этом он заявил на заседании правительства 30 июня.
"С 1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, к которому привязано много выплат. То есть, возрастут выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям", — сказал он.
Таким образом, с июля он составит:
- для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;
- для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;
- для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.
Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера оклада судьи и работников госорганов – 2 тыс. 102 грн. Также на уровне 1,6 тыс. грн остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения оклада прокурора окружной прокуратуры.
Напомним, в Украине с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился — с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн. С июля до конца ноября он должен вырасти до 2 тыс. 294 грн.