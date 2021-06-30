С 1 июля в Украине состоится очередное увеличение прожиточного минимума

Для трудоспособных украинцев он составит 2 тыс. 379 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проанонсировал увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля.

Об этом он заявил на заседании правительства 30 июня.

"С 1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, к которому привязано много выплат. То есть, возрастут выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям", — сказал он.

Таким образом, с июля он составит:

для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;

для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;

для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.

Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера оклада судьи и работников госорганов – 2 тыс. 102 грн. Также на уровне 1,6 тыс. грн остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения оклада прокурора окружной прокуратуры.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился — с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн. С июля до конца ноября он должен вырасти до 2 тыс. 294 грн.

В Украине растет задолженность по зарплатам – Экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку