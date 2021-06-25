В Україні відкривається ринок землі: що варто знати

За один гектар сільськогосподарських угідь можна буде виручити від 20 тисяч гривень.

За тиждень, 1 липня, в Україні припиняє дію мораторій на продаж землі, введений рівно двадцять років тому, у 2001-му. А разом з тим відкривається ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив в ніч проти 31 березня 2020 року.

Українці зможуть вільно купувати та продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Щоправда, низка обмежень все ще лишається. Зокрема, для бізнесу: українські підприємства не зможуть купляти землю до 2024-го, а іноземні зможуть лише в разі ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.

Сільськогосподарська земля: хто зможе продавати, хто – купувати, а хто - орендувати

Від 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарську землю зможуть виключно громадяни України. А набувати права власності зможуть й інші: держава та територіальні громади, або ж юридичні особи. Проте держава та територіальні громади не зможуть продати землю, яка є в їхньому розпорядженні.

Ставати власниками землі сільськогосподарського призначення зможуть і банки. Але умови, якщо земельний наділ перебував у них як застава. Фінустанови повинні продати такі ділянки через земельні торги впродовж двох років від того моменту, як вони отримали їх у власність.

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Іноземці, а також підприємства, власниками яких є іноземці, від 1 липня не зможуть ставати власниками українських сільськогосподарських земель. Але ця норма може бути скасована пізніше – законодавством передбачено проведення референдуму, на якому українці визначать, чи надавати іноземцям право купувати сільськогосподарські землі.

Є й такі особи, які за жодних умов не зможуть стати власниками українських земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, українську землю не зможуть купувати підприємства, власниками яких є громадяни держави-агресора або держави-окупанта. Також купувати сільськогосподарські землі не зможуть люди, які належали до терористичних організацій, та громадяни й підприємства, щодо яких Україна ввела санкції.

Українську землю забороняється купляти підприємствам, у яких неможливо визначити кінцевого власника, або ж якщо кінцеві власники підприємств зареєстровані в офшорних зонах чи були запідозрені у відмиванні грошей.

Водночас, підприємства, серед власників яких є іноземці, не зможуть купити землю, розташовану ближче, ніж за 50 кілометрів до сухопутного державного кордону.

Що змінюється для фермерів та потенційних покупців

Найближчі два роки в Україні буде діяти обмеження на концентрацію землі в одних руках – кожен громадянин може мати не більше 100 гектарів до 1 січня 2024 року. Але це обмеження не поширюється на землю, право власності на яку було набуте до 1 липня 2021 року. Від 2024 року загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є у власності, не може перевищувати 10 тисяч гектарів.

Від 2024 року загальна площа земель у власності підприємств теж не може перевищувати 10 тисяч гектарів. Також загальна площа земель підприємства не може перевищувати загальну площу ділянок, які можуть перебувати у власності її членів та акціонерів.

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Якщо ж громадянин або компанія порушили умови концентрації земель в одних руках, «зайві» гектари вони мають продати чи передати протягом року від моменту, відколи стали власниками. Інакше суд має право конфіскувати таку земельну ділянку. Далі ділянка продається на земельних торгах. Частина виручених грошей йде на покриття витрат, пов’язаних з її продажем, решта грошей повертається колишньому власнику.

unian.net

Ще одна надважлива для власників сільськогосподарських земель зміна стосується доступу до земельних ділянок. Тепер власники або ж користувачі зобов’язані надавати право сервітуту для забезпечення проходу чи проїзду агротехніки іншим власникам та користувачам. Простіше кажучи, тепер громадяни, чиї паї розташовані посеред поля, повинні мати до них безперешкодний доступ.

Ті українці, які ведуть господарство на землі державної чи комунальної власності, або ж ті, хто оформив на неї право довічного успадкованого володіння, мають право викупити ці землі на досить хороших умовах: за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці, на виплат на 10 років. На цих же умовах викупити землю можуть фермери, які оформили право постійного користування землею до 2010 року. У разі купівлі на виплат право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Орендарі сільськогосподарських земель матимуть переважне право на купівлю чи оренду ділянки, якою вони нині користуються. Вони також зможуть передавати це переважне право іншим особам.

До 2024 року українці не мають права продавати сільськогосподарську землю, що є у них в приватній власності, підприємствам, але мають право її обміняти на таку ж ділянку. Угоди про купівлю або відчуження землі на користь підприємств вважаються недійсними з моменту їх укладання.

Як купити та як продати землю, і скільки на цьому можна заробити

В рамках земельної реформи парламент ухвалив ще один ажливий законопроєкт – про земельні аукціони. Він був проголосований 18 травня цього року, 24 червня його підписав президент Володимир Зеленський.

Він передбачає, що, окрім продажу права власності на землю, українські громадяни зможуть продавати також право оренди земельної ділянки та емфітевзис – право користування ділянкою певний строк. Торги будуть відбуватись в електронній торговій системі, розробку і функціонування якої контролюватиме уряд. Утім, можливість для українців продати чи віддати в оренду землю через звичайні оголошення нікуди не зникне.

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Винятково через електронні аукціони держава та місцеве самоврядування будуть зобов’язані віддавати землі в оренду (а пізніше і продавати), а лоти повинні бути не більше 20 гектарів. Відповідно, тепер не виникатиме ситуацій, коли міські ради чи ради громад оголошують конкурси лише для «обраних» фермерів.

Аукціони відбуватимуться онлайн. охочим купити чи орендувати землю необхідно буде сплатити реєстраційний та гарантійний внески. Реєстраційний внесок має дорівнювати 0,1% від мінімальної заробітної плати, станом на зараз це 600 гривень. Гарантійний внесок – 30% від стартової ціни лоту, але не більше 2500 прожиткових мінімумів (зараз це 5,675 млн грн). Реєстраційний внесок не повертатиметься учасникам аукціону, а гарантований – повертатиметься всім, окрім переможця торгів.

Стартову ціну продажу лоту встановлює продавець, але вона не може бути меншою за експертну грошову оцінку земельної ділянки, яку попередньо має замовити організатор торгів.

Цінові пропозиції учасників оприлюднюватись не будуть. За результатами аукціону будуть укладатися договори. Усі вони, окрім договору купівлі-продажу земельної ділянки, будуть підписуватись за допомогою електронного цифрового підпису.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку. Вона вже відома – її щорічно затверджують органи місцевого самоврядування територіальних громад, в межах яких розташована така ділянка.

За даними Державної податкової служби станом на 1 січня 2021 року нормативна оцінка гектару необроблюваних впродовж тривалого часу сільськогосподарських угідь коливалась від 21,4 до 33,6 тисячі гривень, а вартість оброблюваних земель – від 27,0 до 74,1 тисячі гривень залежно від областей.

Розраховуватися за землю при її купівлі можна буде лише у безготівковій формі. Також українці перед купівлею земельної ділянки будуть змушені надати документи, що підтверджують походження коштів або інших активів, за які купується земля.

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