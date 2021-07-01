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Народні прикмети, обряди і звичаї 1 липня

Народні прикмети, обряди і звичаї 1 липня

УНІАН

 Цвіте липа — ловиться сом.

1 липня віряни та церква відзначають пам'ять мучеників Леонтiя, Іпатiя та Феодула, преподобного Леонтiя, канонарха Печерського, що в Дальнiх печерах.

1 липня: церковне свято

Святі мученики Леонтій, Іпатій і Феодул були римськими воїнами. Святий мученик Леонтій, грек за походженням, у часі правління Веспасіана служив воєначальником в імператорських військах в фінікійському місті Триполі. Християнин Леонтій відрізнявся хоробрістю та розумом. 

Про нього дізналися Іпатій і Феодул, вони впали на коліна і просили його просвітити їх вірою в Істинного Бога. Тут же відбулося хрещення, а коли святий Леонтій виголосив над ними молитовне Закликання в Ім'я Пресвятої Трійці, новохрещених огорнула світла хмара і пролився благодатний дощ. 

Через їхню віру святого Іпатія підвісили на стовпі та стругали залізними кігтями, а святого Феодула нещадно били палицями. Бачачи непохитність мучеників, їм відрубали голови мечем. Святого Леонтія після катувань відправили до в'язниці, а пізніше повісили головою зник. Тіло святого мученика Леонтія викинули за місто, але християни з честю поховали його поблизу Триполі. Допит святого Леонтія, його страждання і смерть записав на олов'яних дощечках присутній на суді писар. Ці дощечки пізніше були покладені в труну святого мученика.

1 липня: народні традиції

У народі цей день називали "верхівка літа". У давнину в цей день просили допомоги у небесних світил і природи в цілому. Слов'яни назвали цей день саме так тому, що він як раз святкується в самий розпал літнього сезону. 

1 липня: що не можна робити

  • лінуватися;
  • пускати в оселю незнайомих людей;
  • позичати гроші.

1 липня: що варто робити 

Косити та сушити траву для того, щоб потім набивати їй матраци. Також збирають трави для заварювання цілющого чаю.

1 липня: народні прикмети 

  •  Бджоли сидять на стінках вуликів — на сильну жару.
  •  Коли бджоли ранком виграють — на нестерпну спеку.
  •  Цвіте липа — ловиться сом.
  • Ластівки, літаючи низом, граються — на дощ та вітер.
  • Високо в небі в'ються ластівки — утримається ясна погода.

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