Народные приметы, обряды и обычаи 1 июля

Цветет липа — ловится сом.
1 июля верующие и церковь отмечают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Печерского, что в Дальних пещерах.
1 июля: церковный праздник
Святые мученики Леонтий, Ипатий и Федул были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, во времени правления Веспасиана служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и умом.
О нем узнали Ипатий и Федул, они упали на колени и просили его просветить их верой в Истинного Бога. Здесь же состоялось крещение, а когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призывание во имя Пресвятой Троицы, новокрещенные окутала светлое облако и пролился благодатный дождь.
Через веру святого Ипатия подвесили на столбе и строгали железными когтями, а святого Феодула беспощадно били палками. Видя непреклонность мучеников, им отрубили головы мечом. Святого Леонтия после пыток отправили в тюрьму, а позже повесили головой исчез. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью похоронили его вблизи Триполи. Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на оловянных дощечках присутствовавший на суде писец. Эти дощечки позже были положены в гроб святого мученика.
1 июля: народные традиции
В народе этот день называли "макушка лета". В древности в этот день просили помощи у небесных светил и природы в целом. Славяне назвали этот день именно так потому, что он как раз празднуется в самый разгар летнего сезона.
1 июля: что нельзя делать
- лениться;
- пускать в дом незнакомых людей;
- занимать деньги.
1 июля: что следует делать
Косить и сушить траву для того, чтобы потом набивать ей матрасы. Также собирают травы для заваривания целебного чая.
1 июля: народные приметы
- Пчелы сидят на стенках ульев — на сильную жару.
- Когда пчелы утром выигрывают — на невыносимую жару.
- Цветет липа — ловится сом.
- Ласточки, летая низом, играют — на дождь и ветер.
- Высоко в небе вьются ласточки — сохранится ясная погода.
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