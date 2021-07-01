Народные приметы, обряды и обычаи 1 июля

Цветет липа — ловится сом.

1 июля верующие и церковь отмечают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Печерского, что в Дальних пещерах.

1 июля: церковный праздник

Святые мученики Леонтий, Ипатий и Федул были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, во времени правления Веспасиана служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и умом.

О нем узнали Ипатий и Федул, они упали на колени и просили его просветить их верой в Истинного Бога. Здесь же состоялось крещение, а когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призывание во имя Пресвятой Троицы, новокрещенные окутала светлое облако и пролился благодатный дождь.

Через веру святого Ипатия подвесили на столбе и строгали железными когтями, а святого Феодула беспощадно били палками. Видя непреклонность мучеников, им отрубили головы мечом. Святого Леонтия после пыток отправили в тюрьму, а позже повесили головой исчез. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью похоронили его вблизи Триполи. Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на оловянных дощечках присутствовавший на суде писец. Эти дощечки позже были положены в гроб святого мученика.

1 июля: народные традиции

В народе этот день называли "макушка лета". В древности в этот день просили помощи у небесных светил и природы в целом. Славяне назвали этот день именно так потому, что он как раз празднуется в самый разгар летнего сезона.

1 июля: что нельзя делать

лениться;

пускать в дом незнакомых людей;

занимать деньги.

1 июля: что следует делать

Косить и сушить траву для того, чтобы потом набивать ей матрасы. Также собирают травы для заваривания целебного чая.

1 июля: народные приметы

Пчелы сидят на стенках ульев — на сильную жару.

Когда пчелы утром выигрывают — на невыносимую жару.

Цветет липа — ловится сом.

Ласточки, летая низом, играют — на дождь и ветер.

Высоко в небе вьются ласточки — сохранится ясная погода.

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