Протягом доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

Протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 1 липня.

Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки - станкові протитанкові гранатомети, а біля Красногорівки - великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Біля Південного - бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Оріхового - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на ранкок 1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: біля Авдіївки

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, наголосили у штабі. На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

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