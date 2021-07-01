Злоякісна пухлина утворилась у горлі 5-річного Артемчика

Малюка рятують, але бракує коштів.

Привід занепокоїтись за здоров’я 5-річного сина Артема Малахова у мами виник тоді, коли малюк почав під час сну раптом хропіти, з’явилась гугнявість, почалися болі в ногах. Жінка згадала про історію хвороби іншого малюка, на яку натрапила в Мережі, і вирішила перестрахуватись. Материнський інстинкт не підвів.

«Почитав пости однієї мами, яка лікувала дитину від раку, я зрозуміла схожість в симптомів і запідозривши недобре, повезла дитину спочатку до ЛОРа. У Тьоми виявили пухлину на мигдалині і направили до харківської лікарні, де взяли біопсію і повідомили, що у сина лімфома Беркіта», - розповідає мама хлопчика.

Малюка почали терміново лікувати і зараз видно, що все було зроблено вчасно і правильно. «Організм Артемки дає позитивну відповідь на лікування, хоч і сильні побічні явища. Він бореться з усіх сил і ми сподіваємося тільки на перемогу», - розповідає мама малюка.

Та зараз є ще одна проблема - з фінансовим навантаженням спершу вдавалось впоратись самим і з допомогою близьких людей, але ситуація стала непосильною.

«Томографи, деяку хімію і супровідні ліки купуємо самі. 4 блоки йшли своїми зусиллями і допомогою близьких. Старша дочка теж на інвалідності (фенілкетонурія), чоловік лежить з дитиною, а я працювала звичайним продавцем в магазині. Але нещодавно його закрили, а нас звільнили. Тому виходу у мене не залишилося, і хочу звернутися за допомогою до добрих людей. Лікуватись нам ще довго, і основне лікування, обстеження і підтримувальна терапія і реабілітація. Благаю допомогти нам це все пройти», - просить жінка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 0628 3796

МАЛАХОВА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

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