Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 липня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 1 липня зафіксовано 705 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 51 людина, ще 1 719 одужали. Було проведено 49 038 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 214019 231 5194 3 204857 234 Вінницька 71103 17 1690 0 69196 18 Волинська 62157 10 1196 0 60591 22 Дніпропетровська 135605 31 4434 5 130057 145 Донецька 90646 28 2356 5 87909 97 Житомирська 88434 17 1789 3 86331 12 Закарпатська 62095 3 1604 1 60322 59 Запорізька 104608 24 2442 3 101780 76 Івано-Франківська 86666 7 2099 1 84467 8 Київська 127384 56 2749 5 123798 79 Кіровоградська 20619 4 841 0 19345 54 Луганська 26620 28 947 4 25447 72 Львівська 137454 29 3650 0 132872 266 Миколаївська 69964 16 1846 0 67717 56 Одеська 140625 41 2975 0 136769 63 Полтавська 77854 11 1859 1 75708 43 Рівненська 79500 11 1205 0 78095 45 Сумська 77899 21 1322 3 76179 29 Тернопільська 70027 3 1199 0 68566 25 Харківська 148575 41 3531 5 144126 54 Херсонська 35776 26 1146 4 34203 24 Хмельницька 88908 12 1868 6 86472 90 Черкаська 81774 25 1310 1 79945 68 Чернівецька 79948 5 1792 0 77814 36 Чернігівська 57541 8 1347 1 55821 44

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 235 801 особа

Одужало – 2 168 387.

Летальних випадків – 52 391.

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