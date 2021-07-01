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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 липня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 1 липня зафіксовано 705 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 51 людина, ще 1 719 одужали. Було проведено 49 038 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

214019

231

5194

3

204857

234

Вінницька

71103

17

1690

0

69196

18

Волинська

62157

10

1196

0

60591

22

Дніпропетровська

135605

31

4434

5

130057

145

Донецька

90646

28

2356

5

87909

97

Житомирська

88434

17

1789

3

86331

12

Закарпатська

62095

3

1604

1

60322

59

Запорізька

104608

24

2442

3

101780

76

Івано-Франківська

86666

7

2099

1

84467

8

Київська

127384

56

2749

5

123798

79

Кіровоградська

20619

4

841

0

19345

54

Луганська

26620

28

947

4

25447

72

Львівська

137454

29

3650

0

132872

266

Миколаївська

69964

16

1846

0

67717

56

Одеська

140625

41

2975

0

136769

63

Полтавська

77854

11

1859

1

75708

43

Рівненська

79500

11

1205

0

78095

45

Сумська

77899

21

1322

3

76179

29

Тернопільська

70027

3

1199

0

68566

25

Харківська

148575

41

3531

5

144126

54

Херсонська

35776

26

1146

4

34203

24

Хмельницька

88908

12

1868

6

86472

90

Черкаська

81774

25

1310

1

79945

68

Чернівецька

79948

5

1792

0

77814

36

Чернігівська

57541

8

1347

1

55821

44

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 235 801 особа
  • Одужало –  2 168 387.
  • Летальних випадків –  52 391.

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