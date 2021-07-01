Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 липня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 1 липня зафіксовано 705 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 51 людина, ще 1 719 одужали. Було проведено 49 038 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
214019
|
231
|
5194
|
3
|
204857
|
234
|
Вінницька
|
71103
|
17
|
1690
|
0
|
69196
|
18
|
Волинська
|
62157
|
10
|
1196
|
0
|
60591
|
22
|
Дніпропетровська
|
135605
|
31
|
4434
|
5
|
130057
|
145
|
Донецька
|
90646
|
28
|
2356
|
5
|
87909
|
97
|
Житомирська
|
88434
|
17
|
1789
|
3
|
86331
|
12
|
Закарпатська
|
62095
|
3
|
1604
|
1
|
60322
|
59
|
Запорізька
|
104608
|
24
|
2442
|
3
|
101780
|
76
|
Івано-Франківська
|
86666
|
7
|
2099
|
1
|
84467
|
8
|
Київська
|
127384
|
56
|
2749
|
5
|
123798
|
79
|
Кіровоградська
|
20619
|
4
|
841
|
0
|
19345
|
54
|
Луганська
|
26620
|
28
|
947
|
4
|
25447
|
72
|
Львівська
|
137454
|
29
|
3650
|
0
|
132872
|
266
|
Миколаївська
|
69964
|
16
|
1846
|
0
|
67717
|
56
|
Одеська
|
140625
|
41
|
2975
|
0
|
136769
|
63
|
Полтавська
|
77854
|
11
|
1859
|
1
|
75708
|
43
|
Рівненська
|
79500
|
11
|
1205
|
0
|
78095
|
45
|
Сумська
|
77899
|
21
|
1322
|
3
|
76179
|
29
|
Тернопільська
|
70027
|
3
|
1199
|
0
|
68566
|
25
|
Харківська
|
148575
|
41
|
3531
|
5
|
144126
|
54
|
Херсонська
|
35776
|
26
|
1146
|
4
|
34203
|
24
|
Хмельницька
|
88908
|
12
|
1868
|
6
|
86472
|
90
|
Черкаська
|
81774
|
25
|
1310
|
1
|
79945
|
68
|
Чернівецька
|
79948
|
5
|
1792
|
0
|
77814
|
36
|
Чернігівська
|
57541
|
8
|
1347
|
1
|
55821
|
44
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 235 801 особа
- Одужало – 2 168 387.
- Летальних випадків – 52 391.