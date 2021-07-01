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Сторіччя Компартії Китаю: Сі Цзіньпін заявив про вдосконалення армії і пригрозив ворогам

Сторіччя Компартії Китаю: Сі Цзіньпін заявив про вдосконалення армії і пригрозив ворогам

Associated Press

70 тисяч людей взяли участь у мітингу на площі в Пекіні, де виступав Сі Цзіньпін.

Комуністична партія відіграє центральну роль в економічному розвитку Китайської Народної Республіки і будь-які спроби відокремити її від народу приречені на "провал".

Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив у своїй промові до сторіччя з утворення КПК у четвер, 1 липня, пише ВВС.

"Лише соціалізм може врятувати Китай, і лише соціалізм з китайськими характеристиками може розвинути Китай", - висловився очільник країни.

Зазначається, що Сі Цзіньпін впродовж години виступав на центральній площі Пекіна Тяньаньмень, де проходив велелюдний мітинг. 

"Без Комуністичної партії Китаю не було б нового Китаю, не було б великого омолодження китайської нації", - заявив голова КНР, додавши, що "ми ніколи не дозволимо нікому залякувати, пригнічувати або підпорядковувати Китай".

"Будь-хто, наважившись зробити це, в кров розіб'є свою голову, зіткнувшись зі сталевою стіною, побудованою з крові і плоті 1,4 мільярда китайського народу", - вказав він.

Водночас Сі Цзіньпін визнав необхідність удосконалення армії Китаю, зауваживши, що "сильна країна повинна мати сильну армію". 

Очільник Китаю також стверджував, що до 100-річного ювілею КПК вдалося виконати завдання побудови в країні середньозаможного суспільства і перемогти бідність.

Натовп з 70 тисяч людей після промови вибухнув оплесками. До слова, чимало з них були без захисних масок.

Перед початком церемонії над присутніми на площі пролетіли близько 30 літаків і гелікоптерів китайських ВПС, утворивши цифру "100". Окрім того, під час мітингу відбулися артилерійські салюти і прозвучали патріотичні пісні.

Комуністична партія Китаю (КПК), заснована в 1921 році, прийшла до влади 72 роки тому після тривалої громадянської війни. Зауважимо, що 1 липня минає 24 роки, відколи Гонконг перешов під врядування КНР.

У середу в Пекіні влаштували грандіозний концерт на честь сторіччя Комуністичної партії Китаю.

Новини світу: у Пекіні влаштували грандіозний концерт на честь сторіччя комуністичної партії Китаю

Новини світу: у Пекіні влаштували грандіозний концерт на честь сторіччя комуністичної партії Китаю