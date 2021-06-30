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Курс валют на 1 липня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 1 липня: скільки коштують долар і євро

УНІАН

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 32,3 гривні.

У четвер, 1 липня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 1 липня:

  • Долар США – 27,22 грн (плюс 5 коп.).
  • Євро – 32,34 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 30 червня:

  • Долар США – 27,10/27,30 грн.
  • Євро – 32,15/32,50 грн.

Антирекорди гривні:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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