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Курс валют на 1 июля: сколько стоят доллар и евро

Курс валют на 1 июля: сколько стоят доллар и евро

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32,3 гривны.

В четверг, 1 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 1 июля:

  • Доллар США — 27,22 грн (плюс 5 коп.).
  • Евро — 32,34 грн (плюс 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 30 июня:

  • Доллар США — 27,10/27,30 грн.
  • Евро — 32,15/32,50 грн.

Антирекорды гривны:

  • Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
  • Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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