Курс валют на 1 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32,3 гривны.
В четверг, 1 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 1 июля:
- Доллар США — 27,22 грн (плюс 5 коп.).
- Евро — 32,34 грн (плюс 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 30 июня:
- Доллар США — 27,10/27,30 грн.
- Евро — 32,15/32,50 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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