Прогноз погоды на 1 июля: Украину накроют дожди, грозы и шквалы

Прогноз погоды на 1 июля: Украину накроют дожди, грозы и шквалы

Синоптики обещают переменную облачность.

В четверг, 1 июля , в Украине будут дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами будет кратковременный дождь, а местами — гроза, с градом и шквалами 15-20 м/с. Обойдет дождливая погода только восток и юго-восток страны. Ветер южный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 25-30 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатском регионе — около 20-25 градусов тепла.

В Киеве 30 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременные дожди с грозой, градом и порывами ветра до 15-20 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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