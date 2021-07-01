Астрологический прогноз на 1 июля 

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время благоприятно для занятия творчеством – как на профессиональном, там и на любительском уровне. Возможны также бизнес-предложения, от которых – в силу их выгоды – невозможно отказаться.

Символ дня: конь, колесница.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 3.

Цвет дня: сиреневый, белый.

Камни дня: циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: кровеносная система.

Пожелания в плане здоровья: заболевания этого дня могут затянуться, поэтому необходимо немедленно обратиться к врачу.

Слова дня: креативность, творческое мышление.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: день благоприятен для похода в загс. Возможно также появление в жизни человека, с которым в прошлом связывали близкие отношения – похоже, судьба дает им второй шанс.

Мистика дня: время благоприятно для домашней магии: можно, например, вспомнить бабушкино волшебство и изнутри воткнуть иголки в дверную раму, чтобы закрыть путь в дом людям, которые желают вам зла.

Табу дня: необходимо отказаться от всего, что может нанести вред печени: жирной пищи, алкоголя и лекарственных препаратов. Важно также тщательно продезинфицировать даже незначительную царапину, коль скоро она появится, не говоря уже о серьезных ранах.

Какие люди рождаются в этот день: рожденные в эти лунные сутки наделены большими талантами и тонко чувствуют искусство, поэтому из них получаются гениальные музыканты, художники, актеры и режиссеры.

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