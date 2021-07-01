Астрологічний прогноз на 1 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: час сприятливий для заняття творчістю — як на професійному, там і на аматорському рівні. Можливі також бізнес-пропозиції, від яких — через їхню вигоду — неможливо відмовитися.

Символ дня: кінь, колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день схиляє до активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: бузковий, білий.

Камені дня: циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Побажання в плані здоров'я: захворювання цього дня можуть затягнутися, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Слова дня: креативність, творче мислення.

Геометрична фігура дня: прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: день сприятливий для походу до РАГСу. Можлива також поява в житті людини, з якою в минулому пов'язували близькі стосунки — схоже, доля дає їм другий шанс.

Містика дня: час сприятливий для домашньої магії: можна, наприклад, згадати бабусине чарівництво і зсередини увіткнути голки в дверну раму, щоб закрити шлях до будинку людям, які бажають вам зла.

Табу дня: необхідно відмовитися від усього, що може завдати шкоди печінці: жирної їжі, алкоголю і лікарських препаратів. Важливо також ретельно продезінфікувати навіть незначну подряпину, якщо вона з'явиться, не кажучи вже про серйозні рани.

Які люди народжуються цього дня: народжені в цю місячну добу наділені великими талантами і тонко відчувають мистецтво, тому з них виходять геніальні музиканти, художники, актори і режисери.

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