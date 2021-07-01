Компанії Трампа висунули звинувачення - АР

За даними АР, представництво Trump Organization має з'явитися в суді 1 липня.

Компанії Trump Organization, яка належить експрезидентові США Дональду Трампу, і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу висунули звинувачення.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що представництво компанії разом із Вайссельбергом мають з'явитися на першому судовому засіданні у четвер, 1 липня.

За попередніми даними, звинувачення стосуються податкових порушень, пов'язаних із наданням вищому керівництву Trump Organization пільг, зокрема на "використання квартир і автомобілів, а також шкільне навчання".

У травні Генпрокуратура Нью-Йорка розпочала кримінальне розслідування щодо Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи Трампа.

Зауважимо, що цивільне провадження відкрили у 2019 році. Воно стосувалося тверджень про те, що експрезидент завищив вартість своїх активів для банків під час пошуку позик і занизив їх, аби зменшити податки.

Торік у серпні прокурор Мангеттена Сайрус Венс заявив, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа, аби розкрити ймовірні порушення ним законів штату.

Трамп, зі свого боку, стверджував, що справа проти компанії, яку він очолював до 2017 року, завели через політичні мотиви.

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