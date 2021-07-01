Анна Сєдокова у відвертому вбранні спричинила фурор в Мережі

Зірка показала ефектний кадр.

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе у Росії, продовжує тішити фанів відвертими знімками.

Під час останньої поїздки до США артистка влаштувала гарячий фотосет на пляжі Каліфорнії, знімком з якого поділилася на своїй сторінці в Instagram. На світлині зірка постала у хижому образі – крихітному леопардовому топі та пов’язці на стегнах.

Виконавиця захопила пласким животиком та апетитними стегнами.

Знімок не на жарт розбурхав уяву підписників співачки. В коментарях фани висловили захоплення від фігури кумирки.

Амазонка

Обожнюю зухвалу Аню

Розкішна фігурка

Богиня

Нагадаємо, раніше схудла Анна Сєдокова у бікіні похизувалася пишним бюстом та процитувала Кличка. Співачка поділилася фото з відпочинку на грецькому острові.

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