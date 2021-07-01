Анна Седокова в откровенном наряде произвела фурор в Сети

Звезда показала эффектный кадр.

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в России, продолжает радовать фанатов откровенными снимками.

Во время последней поездки в США артистка устроила горячий фотосет на пляже Калифорнии, снимком с которого поделилась на своей странице в Instagram. На фотографии звезда появилась в хищном образе — крошечном леопардовом топе и набедренной повязке.

Исполнительница восхитила плоским животиком и аппетитными бедрами.

Снимок не на шутку взбудоражил воображение подписчиков певицы. В комментариях фаны выразили восхищение от фигуры кумира.

Амазонка

Обожаю дерзкую Аню

Роскошная фигурка

Богиня

Напомним, ранее похудевшая Анна Седокова в бикини похвасталась пышным бюстом и процитировала Кличко. Певица поделилась фото с отдыха на греческом острове.

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