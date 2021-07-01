Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 июля 2021 рассказывает, что Стрельцам нужно быть сдержанными, а Ракам наполнить отношения чем-то новым.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен пришло. В отношениях измените свое отношение к партнеру. А на работе измените качество своего труда.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Маг"
Освойте силу внутри вас. В любви сбалансируйте эмоции и рациональное начало. В решении рабочих вопросов уверенно двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях сделайте первый шаг. А на работе сплотит вокруг себя коллектив.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Императрица"
Плодородие — вот ваше кредо. Наполните ваши отношения чем-то новым. В рабочих вопросах начните новый проект.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет трудно, но вы справитесь. В отношениях спрячьте ваше сердце чуть дальше. Добавьте холода в вашем поведении на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь только вперед. В любви не сдерживайте своих порывов. Добавьте энергичности в движении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева мечей"
Интеллект ваше оружие. Проявите интеллектуальную составляющую в отношениях. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Справедливость"
Баланс — ключевое слово дня. В отношениях нужно искать баланс, а на работе — «золотую середину» между карьерой и личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей"
Защищайтесь от всего, что сваливается на вас. В любви добавьте больше креатива. А на работе будьте сдержанны и спокойны.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте сегодня над эмоциями. В отношениях раскройте шире сердце. На работе не бойтесь проявлять эмоции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все улучшается. В отношениях вы вышли на новый уровень. В рабочих вопросах найдите единомышленников.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король жезлов"
Опирайтесь проблемам. В любви не совершайте больно друг другу. На работе защищайтесь от врагов.
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